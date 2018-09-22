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Фулхэм - Уотфорд
Фулхэм - Уотфорд: обзор матча 22 сентября 2018
Фулхэм
22.09.2018, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Уотфорд
78'
А. Митрович
2'
А. Грэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Уотфорд
90'
Замена
К. Сема
️️️️
Р. Перейра
80'
Замена
И. Саксесс
️️️️
А. Грэй
ГОЛ! 1:1!
А. Митрович
Пас отдал
Л. Вьетто
78'
70'
Замена
К. Фемения
️️️️
У. Хьюз
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
С. Йохансен
64'
58'
Желтая карточка
Х. Холебас
Замена
Ф. Айите
️️️️
К. МакДональд
46'
Замена
Д. Одои
️️️️
Э. Моусон
46'
Желтая карточка
Т. Фосу-Менса
32'
Желтая карточка
Э. Моусон
30'
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Грэй
Пас отдал
У. Хьюз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
4-4-2
13
Беттинелли
30
Сессеньон
12
Чамберс
26
Моусон
27
Фосу-Менса
10
Йохансен
14
Сери
20
Шюррле
29
МакДональд
9
Митрович
10
Вьетто
4-1-2-1-2
12
Фостер
20
Кэткарт
27
Кабаселе
22
Янмат
25
Холебас
6
Капу
6
Дукуре
19
Хьюз
37
Перейра
14
Дини
45
Грэй
10
Йохансен
99
Ангисса
99
Ангисса
10
Йохансен
26
Моусон
3
Одои
3
Одои
26
Моусон
29
МакДональд
11
Айите
11
Айите
29
МакДональд
37
Перейра
12
Сема
12
Сема
37
Перейра
19
Хьюз
17
Фемения
17
Фемения
19
Хьюз
45
Грэй
90
Саксесс
90
Саксесс
45
Грэй
Остались в запасе
Фулхэм
Уотфорд
15
Серхио Рико
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
33
Абубакар Камара
ЦФ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Фулхэм - Уотфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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