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Фулхэм - Саутгемптон
Фулхэм - Саутгемптон: обзор матча 24 ноября 2018
Фулхэм
24.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
3 : 2
Завершен
Саутгемптон
33'
А. Митрович
43'
А. Шюррле
63'
А. Митрович
18'
С. Армстронг
53'
С. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Саутгемптон
Желтая карточка
С. Йохансен
90'
+3
73'
Желтая карточка
У. Худт
68'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
ГОЛ! 3:2!
А. Митрович
Пас отдал
Р. Сессеньон
63'
53'
ГОЛ! 2:2!
С. Армстронг
Пас отдал
С. Соареш
Желтая карточка
Э. Моусон
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
А. Шюррле
Пас отдал
Р. Сессеньон
43'
ГОЛ! 1:1!
А. Митрович
Пас отдал
М. Ле Марша
33'
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Армстронг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Стефан Йохансен
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
3-2-3-1
15
Серхио Рико
26
Моусон
29
Кристи
23
Ле Марша
30
Сессеньон
3
Одои
14
Сери
10
Кэрни
20
Шюррле
9
Митрович
4-1-3-2
29
МакКарти
21
Соареш
29
Худт
4
Йошида
23
Таргетт
99
Лемина
17
Армстронг
23
Хейбьерг
27
Редмонд
32
Остин
11
Габбиадини
Остались в запасе
Фулхэм
Саутгемптон
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
1
Ангус Ганн
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
1
Ангус Ганн
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Фулхэм - Саутгемптон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
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