Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Кардифф
Фулхэм - Кардифф: обзор матча 27 апреля 2019
Фулхэм
27.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 0
Завершен
Кардифф
79'
Р. Бабел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Кардифф
ГОЛ! 1:0!
Р. Бабел
Пас отдал
С. Кристи
79'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Фулхэм
31
Фабри
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
9
Рис Хили
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
3-2-2-2
15
Серхио Рико
12
Чамберс
23
Ле Марша
3
Рим
23
Брайан
3
Одои
99
Ангисса
10
Кэрни
8
Бабел
9
Митрович
4-5-1
13
Этеридж
21
Пелтье
5
Экюэль-Манга
12
Беннетт
23
Моррисон
5
Гуннарссон
11
Мендес-Лэйнг
6
Камараса
30
Хойлетт
10
Бакуна
14
Ниасс
Остались в запасе
Фулхэм
Кардифф
92
Нискенс Кебану
ЛВ
31
Фабри
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
28
Брайн Мерфи
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
9
Рис Хили
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
31
Фабри
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
9
Рис Хили
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Фулхэм - Кардифф
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
Новости команд
Все
Фулхэм
Кардифф
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
14:20
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:55
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
14:20
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:55
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+