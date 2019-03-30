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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Манчестер Сити
Фулхэм - Манчестер Сити: обзор матча 30 марта 2019
Фулхэм
30.03.2019, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
5'
Б. Силва
27'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Манчестер Сити
88'
Замена
Р. Марез
️️️️
Р. Стерлинг
Замена
К. МакДональд
️️️️
Р. Бабел
88'
Желтая карточка
М. Ле Марша
80'
75'
Замена
Фернандиньо
️️️️
К. Де Брюйне
Замена
А. Шюррле
️️️️
Т. Кэрни
70'
Желтая карточка
С. Кристи
67'
Замена
Н. Кебану
️️️️
Ф. Айите
64'
57'
Замена
Г. Жезус
️️️️
С. Агуэро
27'
ГОЛ! 0:2!
С. Агуэро
Пас отдал
Б. Силва
5'
ГОЛ! 0:1!
Б. Силва
Пас отдал
С. Агуэро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Фулхэм
31
Фабри
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
20
Андре Шюррле
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
3-2-3-1
15
Серхио Рико
12
Чамберс
29
Кристи
23
Ле Марша
23
Брайан
27
Фосу-Менса
99
Ангисса
11
Айите
10
Кэрни
8
Бабел
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
30
Отаменди
14
Ляпорт
47
Зинченко
20
Гюндоган
21
Сильва
20
Силва
19
Стерлинг
10
Агуэро
11
Де Брюйне
11
Айите
92
Кебану
92
Кебану
11
Айите
10
Кэрни
20
Шюррле
20
Шюррле
10
Кэрни
8
Бабел
29
МакДональд
29
МакДональд
8
Бабел
11
Де Брюйне
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
26
Марез
26
Марез
19
Стерлинг
10
Агуэро
9
Жезус
9
Жезус
10
Агуэро
Остались в запасе
Фулхэм
Манчестер Сити
31
Фабри
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
49
Арьянет Мурич
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Фулхэм - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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