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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Фулхэм
Борнмут - Фулхэм: обзор матча 20 апреля 2019
Борнмут
20.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 1
Завершен
Фулхэм
53'
А. Митрович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Фулхэм
90'
+1
Желтая карточка
С. Рико
Желтая карточка
С. Кук
80'
75'
Желтая карточка
А. Митрович
59'
Желтая карточка
К. Чамберс
53'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Митрович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Фулхэм
31
Фабри
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
11
Флойд Айите
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
3-2-3-2
1
Боруц
27
Кук
2
Мефам
15
Аке
32
Гослинг
8
Лерма
10
Фрейзер
19
Станислас
7
Брукс
9
Уилсон
7
Кинг
3-2-2-2
15
Серхио Рико
12
Чамберс
3
Рим
23
Ле Марша
3
Одои
23
Брайан
99
Ангисса
14
Сери
9
Митрович
8
Бабел
Остались в запасе
Борнмут
Фулхэм
31
Асмир Бегович
ВР
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
92
Нискенс Кебану
ЛВ
31
Фабри
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
31
Фабри
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Борнмут - Фулхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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