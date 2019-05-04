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Вулверхэмптон - Фулхэм
Вулверхэмптон - Фулхэм: обзор матча 04 мая 2019
Вулверхэмптон
04.05.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
75'
Л. Дендокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Фулхэм
ГОЛ! 1:0!
Л. Дендокер
Пас отдал
М. Доэрти
75'
73'
Желтая карточка
С. Кристи
32'
Желтая карточка
М. Ле Марша
22'
Желтая карточка
К. Чамберс
Желтая карточка
Д. Жота
7'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Фулхэм
31
Фабри
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
11
Флойд Айите
ЦП
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
6
Беннетт
30
Боли
2
Доэрти
17
Кастро
21
Невеш
15
Коди
18
Дендокер
8
Моутинью
20
Жота
9
Хименес
3-2-2-2
15
Серхио Рико
23
Ле Марша
3
Рим
12
Чамберс
30
Сессеньон
23
Брайан
99
Ангисса
10
Кэрни
8
Бабел
9
Митрович
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Фулхэм
19
Рубен Винагре
ЛЗ
1
Уилл Норрис
ВР
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
92
Нискенс Кебану
ЛВ
31
Фабри
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
1
Уилл Норрис
ВР
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
31
Фабри
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Вулверхэмптон - Фулхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
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