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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Вулверхэмптон
Фулхэм - Вулверхэмптон: обзор матча 26 декабря 2018
Фулхэм
26.12.2018, среда, 15:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
74'
Р. Сессеньон
85'
Р. Сайсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Вулверхэмптон
85'
ГОЛ! 1:1!
Р. Сайсс
82'
Замена
Р. Винагре
️️️️
Х. Кастро
Замена
К. МакДональд
️️️️
Ж. Мишель Сери
82'
ГОЛ! 1:0!
Р. Сессеньон
74'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
А. Камара
73'
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
А. Шюррле
67'
63'
Замена
Э. Кошта
️️️️
М. Гиббс-Уайт
46'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
А. Траоре
Желтая карточка
С. Кристи
45'
Желтая карточка
К. Чамберс
44'
44'
Желтая карточка
Р. Сайсс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
3-2-2-2
15
Серхио Рико
3
Рим
29
Кристи
12
Чамберс
23
Брайан
3
Одои
14
Сери
20
Шюррле
9
Митрович
33
Камара
3-2-2-1-1
1
Патрисиу
30
Боли
2
Доэрти
29
Сайсс
15
Коди
17
Кастро
10
Гиббс-Уайт
8
Моутинью
24
Траоре
9
Хименес
20
Шюррле
30
Сессеньон
30
Сессеньон
20
Шюррле
33
Камара
10
Кэрни
10
Кэрни
33
Камара
14
Сери
29
МакДональд
29
МакДональд
14
Сери
17
Кастро
19
Винагре
19
Винагре
17
Кастро
24
Траоре
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
24
Траоре
10
Гиббс-Уайт
11
Кошта
11
Кошта
10
Гиббс-Уайт
Остались в запасе
Фулхэм
Вулверхэмптон
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
26
Джон Радди
ВР
21
Рубен Невеш
ОП
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
21
Рубен Невеш
ОП
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Фулхэм - Вулверхэмптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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