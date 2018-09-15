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Манчестер Сити - Фулхэм
Манчестер Сити - Фулхэм: обзор матча 15 сентября 2018
Манчестер Сити
15.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Фулхэм
2'
Л. Сане
21'
Д. Сильва
47'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Фулхэм
Замена
Р. Марез
️️️️
Р. Стерлинг
74'
69'
Замена
Ф. Айите
️️️️
Л. Вьетто
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Ф. Делф
67'
56'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
Ж. Мишель Сери
Замена
Г. Жезус
️️️️
С. Агуэро
54'
ГОЛ! 3:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
С. Агуэро
47'
ГОЛ! 2:0!
Д. Сильва
21'
ГОЛ! 1:0!
Л. Сане
Пас отдал
Фернандиньо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Фулхэм
31
Фабри
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
3-2-3-2
31
Эдерсон
30
Отаменди
14
Ляпорт
2
Уокер
18
Делф
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
21
Сильва
10
Сане
10
Агуэро
20
Силва
4-4-2
13
Беттинелли
3
Одои
29
Кристи
26
Моусон
30
Сессеньон
10
Йохансен
29
МакДональд
14
Сери
20
Шюррле
9
Митрович
10
Вьетто
18
Делф
20
Гюндоган
20
Гюндоган
18
Делф
19
Стерлинг
26
Марез
26
Марез
19
Стерлинг
10
Агуэро
9
Жезус
9
Жезус
10
Агуэро
14
Сери
99
Ангисса
99
Ангисса
14
Сери
10
Вьетто
11
Айите
11
Айите
10
Вьетто
Остались в запасе
Манчестер Сити
Фулхэм
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
31
Фабри
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Манчестер Сити - Фулхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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