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Мику
Статистика
Мику - статистика
Завершил карьеру
19 августа 1985 (41)
#20 | Нападающий
185 см | 80 кг
Венесуэла | Венгрия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Кубок Америки 2015
Испания. Примера 2014/2015
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Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
22
9
4
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
3 : 1
15.05.2016
Леванте
46' - 90'
73'
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
08.05.2016
Райо Вальекано
1' - 90'
69'
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
1 : 0
30.04.2016
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Райо Вальекано
2 : 3
23.04.2016
Реал
1' - 90'
13'
Испания. Примера, 34 тур
Малага
1 : 1
20.04.2016
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
2 : 1
17.04.2016
Вильярреал
1' - 90'
81'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
1 : 0
10.04.2016
Райо Вальекано
1' - 80'
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
2 : 0
01.04.2016
Хетафе
1' - 90'
71'
15'
Испания. Примера, 30 тур
Гранада
2 : 2
19.03.2016
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
1 : 1
13.03.2016
Эйбар
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
2 : 2
27.02.2016
Райо Вальекано
1' - 45'
Испания. Примера, 25 тур
Райо Вальекано
2 : 2
21.02.2016
Севилья
1' - 90'
62'
58'
Испания. Примера, 24 тур
Спортинг
2 : 2
12.02.2016
Райо Вальекано
1' - 90'
40'
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
2 : 0
06.02.2016
Лас-Пальмас
1' - 85'
3'
74'
84'
Испания. Примера, 22 тур
Депортиво
2 : 2
01.02.2016
Райо Вальекано
1' - 90'
8'
23'
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
3 : 0
24.01.2016
Сельта
1' - 69'
21'
Испания. Примера, 20 тур
Валенсия
2 : 2
17.01.2016
Райо Вальекано
1' - 69'
Испания. Примера, 19 тур
Леванте
2 : 1
10.01.2016
Райо Вальекано
1' - 63'
Испания. Примера, 17 тур
Райо Вальекано
0 : 2
30.12.2015
Атлетико
89' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
1 : 2
13.12.2015
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Вильярреал
2 : 1
06.12.2015
Райо Вальекано
74' - 90'
80'
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
1 : 1
23.11.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
5 : 2
17.10.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
3 : 2
26.09.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Сельта
3 : 0
29.08.2015
Райо Вальекано
72' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
0 : 0
22.08.2015
Валенсия
1' - 67'
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