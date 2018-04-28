Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Деннис Дикмайер - статистика

Завершил карьеру
20 октября 1989 (36), Тедингхаузен
#2 | Защитник
188 см | 79 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гамбург
21
0
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вольфсбург
1 : 3
28.04.2018
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Гамбург
1 : 0
21.04.2018
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Гамбург
3 : 2
07.04.2018
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бавария
6 : 0
10.03.2018
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Гамбург
0 : 0
03.03.2018
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вердер
1 : 0
24.02.2018
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Гамбург
1 : 2
17.02.2018
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия Д
2 : 0
10.02.2018
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Гамбург
1 : 1
04.02.2018
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
РБ Лейпциг
1 : 1
27.01.2018
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Гамбург
0 : 2
20.01.2018
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Аугсбург
1 : 0
13.01.2018
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Гамбург
1 : 2
12.12.2017
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Гамбург
0 : 0
09.12.2017
Вольфсбург
1' - 90'
61'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Фрайбург
0 : 0
01.12.2017
Гамбург
1' - 90'
57'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Гамбург
3 : 0
26.11.2017
Хоффенхайм
1' - 90'
88'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
2 : 0
19.11.2017
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
3 : 1
04.11.2017
Штутгарт
1' - 90'
65'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Герта
2 : 1
28.10.2017
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
0 : 1
21.10.2017
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Майнц
3 : 2
14.10.2017
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Гамбург
0 : 0
30.09.2017
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
3 : 0
24.09.2017
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Гамбург
0 : 3
20.09.2017
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Ганновер-96
2 : 0
15.09.2017
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Гамбург
0 : 2
08.09.2017
РБ Лейпциг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Кельн
1 : 3
25.08.2017
Гамбург
1' - 90'
70'
Главные новости
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
1
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
1
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
1
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
12
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
6
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+