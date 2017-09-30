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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Вердер
Гамбург - Вердер: обзор матча 30 сентября 2017
Гамбург
30.09.2017, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Вердер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Вердер
90'
+2
Желтая карточка
М. Цеттерер
83'
Желтая карточка
Т. Гебре Селасси
Желтая карточка
К. Пападопулос
68'
33'
Желтая карточка
Р. Бауэр
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
16
Василие Яньичич
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
4
Роберт Бауэр
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Гамбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
15
Уолес
ЦП
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
4-3-1-1
26
Матениа
21
Юнг
14
Пападопулос
2
Дикмайер
2
Сакаи
14
Хант
16
Яньичич
8
Экдаль
28
Хан
17
Вуд
4-1-3-1-1
1
Павленка
23
Гебре Селасси
4
Мойсандер
13
Велькович
25
Гарсия
27
Делэни
4
Бауэр
44
Баргфреде
31
Бартельс
11
Кайнц
19
Бельфодиль
Остались в запасе
Гамбург
Вердер
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
15
Уолес
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
20
Изет Хайрович
ПВ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
15
Уолес
ЦП
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Гамбург - Вердер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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