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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Гамбург
Вольфсбург - Гамбург: обзор матча 28 апреля 2018
Вольфсбург
28.04.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 3
Завершен
Гамбург
78'
Й. Брекало
43'
Б. Вуд (П)
45+1'
Л. Холтби
90+3'
Л. Вальдшмидт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Гамбург
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
Л. Вальдшмидт
88'
Желтая карточка
К. Пападопулос
ГОЛ! 1:2!
Й. Брекало
78'
67'
Желтая карточка
Ю. Поллерсбек
Желтая карточка
Р. Кнохе
51'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Л. Холтби
Желтая карточка
П. Верхаг
44'
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Вуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
16
Якуб Блащиковски
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Гамбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
14
Аарон Хант
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Юнус Малли
АП
11
Ландри Димата
ЦФ
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Кастелс
31
Кнохе
32
Тиссеран
2
Удуохай
2
Верхаг
23
Гилявоги
12
Вилльям
16
Блащиковски
27
Арнольд
11
Штеффен
27
Ориги
4-2-1-1
23
Поллерсбек
2
Сакаи
14
Пападопулос
21
Юнг
3
Дуглас Сантос
14
Хант
90
Холтби
18
Костич
17
Вуд
Остались в запасе
Вольфсбург
Гамбург
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Макс Грюн
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Юнус Малли
АП
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
26
Кристиан Матениа
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Макс Грюн
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Юнус Малли
АП
11
Ландри Димата
ЦФ
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Мерлин Польцин
Статистика матча Вольфсбург - Гамбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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