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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Гамбург
РБ Лейпциг - Гамбург: обзор матча 27 января 2018
РБ Лейпциг
27.01.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Гамбург
9'
Брума
29'
Ф. Костич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Гамбург
58'
Желтая карточка
К. Пападопулос
29'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Костич
Пас отдал
Д. Юнг
9'
Желтая карточка
А. Хант
ГОЛ! 1:0!
Брума
Пас отдал
М. Забитцер
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
14
Аарон Хант
ЦП
15
Уолес
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Гамбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
16
Василие Яньичич
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
3-4-1-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
4
Орбан
2
Упамекано
6
Демме
44
Кампль
20
Забитцер
27
Лаймер
77
Брума
97
Огустен
11
Вернер
3-2-2-1-1
26
Матениа
2
Дикмайер
14
Пападопулос
55
ван Дронгелен
2
Сакаи
3
Дуглас Сантос
14
Хант
15
Уолес
18
Костич
17
Вуд
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Гамбург
13
Бернардо
ЦЗ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
28
Андре Хан
ПВ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
16
Василие Яньичич
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
16
Василие Яньичич
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Мерлин Польцин
Статистика матча РБ Лейпциг - Гамбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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