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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Шальке-04
Гамбург - Шальке-04: обзор матча 07 апреля 2018
Гамбург
07.04.2018, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
3 : 2
Завершен
Шальке-04
17'
Ф. Костич
52'
Л. Холтби
84'
А. Хант
9'
Налдо
63'
Г. Бургшталлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Шальке-04
ГОЛ! 3:2!
А. Хант
Пас отдал
Б. Джатта
84'
65'
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
63'
ГОЛ! 2:2!
Г. Бургшталлер
55'
Желтая карточка
М. Настасич
ГОЛ! 2:1!
Л. Холтби
52'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Костич
Пас отдал
Д. Сантос
17'
9'
ГОЛ! 0:1!
Налдо
Пас отдал
Д. Калиджиури
Желтая карточка
К. Пападопулос
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
27
Налдо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-2-1-1
23
Поллерсбек
3
Дуглас Сантос
55
ван Дронгелен
14
Пападопулос
2
Сакаи
90
Холтби
14
Хант
18
Костич
7
Вальдшмидт
3-1-1-3-2
1
Ферманн
27
Налдо
22
Настасич
6
Керер
21
Стамбули
27
Горецка
20
Калиджиури
77
Арит
7
Майер
9
Бургшталлер
7
Эмболо
Остались в запасе
Гамбург
Шальке-04
26
Кристиан Матениа
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
6
Набиль Бенталеб
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
6
Набиль Бенталеб
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Гамбург - Шальке-04
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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