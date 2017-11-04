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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Штутгарт
Гамбург - Штутгарт: обзор матча 04 ноября 2017
Гамбург
04.11.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Штутгарт
20'
А. Хант
65'
Ф. Костич
55'
Д. Гинчек (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Штутгарт
Желтая карточка
К. Пападопулос
75'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Костич
Пас отдал
Д. Дикмайер
65'
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Гинчек
Желтая карточка
Д. Сантос
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Хант
Пас отдал
А. Хант
20'
12'
Вторая желтая
Д. Бурнич
4'
Желтая карточка
Д. Бурнич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
27
Дзенис Бурнич
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
15
Уолес
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
15
Эбенезер Офори
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
3-2-2-1
26
Матениа
14
Пападопулос
2
Сакаи
3
Маврай
3
Дуглас Сантос
2
Дикмайер
8
Экдаль
14
Хант
18
Костич
3-2-2-1-2
20
Цилер
3
Аого
32
Баумгартль
32
Бек
28
Павар
2
Инсуа
19
Озкан
27
Бурнич
29
Асано
10
Гинчек
77
Аколо
Остались в запасе
Гамбург
Штутгарт
28
Андре Хан
ПВ
12
Том Миккель
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
15
Уолес
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
7
Йосип Брекало
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
15
Эбенезер Офори
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
12
Том Миккель
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
15
Уолес
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
15
Эбенезер Офори
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Гамбург - Штутгарт
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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