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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Айнтрахт
Гамбург - Айнтрахт: обзор матча 12 декабря 2017
Гамбург
12.12.2017, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
9'
К. Пападопулос
16'
М. Вольф
24'
М. Гачинович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Айнтрахт
90'
+4
Желтая карточка
М. Вольф
89'
Желтая карточка
Л. Градецки
75'
Желтая карточка
К. Боатенг
42'
Желтая карточка
С. Фалет
24'
ГОЛ! 1:2!
М. Гачинович
Пас отдал
Т. Чендлер
16'
ГОЛ! 1:1!
М. Вольф
Пас отдал
Т. Чендлер
ГОЛ! 1:0!
К. Пападопулос
Пас отдал
А. Хант
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
15
Уолес
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Гамбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
25
Аймен Баркок
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
3-2-2-1-1
26
Матениа
14
Пападопулос
3
Маврай
21
Юнг
3
Дуглас Сантос
2
Дикмайер
15
Уолес
14
Хант
18
Костич
7
Вальдшмидт
3-2-1-2
1
Градецки
19
Абрахам
17
Тавата
23
Русс
22
Чендлер
5
Фалет
6
Фернандес
8
Гачинович
9
Ребич
Остались в запасе
Гамбург
Айнтрахт
28
Андре Хан
ПВ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
37
Ян Циммерманн
ВР
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
25
Аймен Баркок
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Остались в запасе
37
Ян Циммерманн
ВР
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
25
Аймен Баркок
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Гамбург - Айнтрахт
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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