Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Майнц
Гамбург - Майнц: обзор матча 03 марта 2018
Гамбург
03.03.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Майнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Майнц
Желтая карточка
Д. Сантос
90'
84'
Желтая карточка
Ш. Белл
70'
Желтая карточка
Ж. Гбамен
61'
Вторая желтая
Л. Балогун
34'
Желтая карточка
Л. Балогун
Желтая карточка
Уолес
28'
16'
Желтая карточка
Г. Хольтманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
15
Уолес
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
46
Данни Латца
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Гамбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Майнц
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
3-2-2-1-2
26
Матениа
21
Юнг
55
ван Дронгелен
14
Пападопулос
3
Дуглас Сантос
2
Сакаи
15
Уолес
14
Хант
18
Костич
22
Шипплок
18
Джатта
4-1-2-1-2
21
Мюллер
2
Донати
22
Диалло
27
Балогун
16
Белл
5
Гбамен
46
Латца
8
Сердар
17
Хольтманн
19
Квайсон
11
Муто
Остались в запасе
Гамбург
Майнц
28
Андре Хан
ПВ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Гамбург - Майнц
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
Новости команд
Все
Гамбург
Майнц
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+