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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Гамбург
Герта - Гамбург: обзор матча 28 октября 2017
Герта
28.10.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Гамбург
17'
Н. Штарк
50'
К. Рекик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Гамбург
Желтая карточка
П. Пекарик
52'
ГОЛ! 2:0!
К. Рекик
Пас отдал
М. Вайзер
50'
30'
Желтая карточка
Ф. Костич
ГОЛ! 1:0!
Н. Штарк
Пас отдал
М. Платтенхардт
17'
Желтая карточка
Н. Штарк
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
8
Альбин Экдаль
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Герта
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
Гамбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
15
Уолес
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
3-2-1-2
22
Ярстейн
4
Лангкамп
4
Рекик
4
Штарк
21
Платтенхардт
22
Пекарик
5
Скьельбред
11
Ибишевич
8
Калу
3-2-1-2-1
26
Матениа
14
Пападопулос
55
ван Дронгелен
2
Дикмайер
3
Маврай
3
Дуглас Сантос
8
Экдаль
28
Хан
18
Костич
17
Вуд
Остались в запасе
Герта
Гамбург
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
15
Уолес
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
15
Уолес
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Мерлин Польцин
Статистика матча Герта - Гамбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
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