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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Гамбург
Майнц - Гамбург: обзор матча 14 октября 2017
Майнц
14.10.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
3 : 2
Завершен
Гамбург
2'
А. Максим
52'
Ш. Белл
58'
Д. Латца
9'
Уолес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Гамбург
Желтая карточка
А. Диалло
73'
ГОЛ! 3:1!
Д. Латца
Пас отдал
Д. Бросински
58'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Белл
Пас отдал
А. Диалло
52'
42'
Желтая карточка
М. Маврай
9'
ГОЛ! 1:1!
Уолес
ГОЛ! 1:0!
А. Максим
Пас отдал
Д. Донати
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
15
Рене Адлер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
46
Данни Латца
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Майнц
27
Леон Балогун
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Гамбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
90
Льюис Холтби
ЦП
16
Василие Яньичич
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
4-1-3-2
15
Адлер
18
Бросински
16
Белл
22
Диалло
2
Донати
5
Гбамен
46
Латца
44
Максим
21
Озтюнали
19
Квайсон
8
де Бласис
4-3-1-1
26
Матениа
3
Маврай
21
Юнг
2
Сакаи
2
Дикмайер
15
Уолес
8
Экдаль
14
Хант
28
Хан
17
Вуд
Остались в запасе
Майнц
Гамбург
27
Леон Балогун
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
16
Василие Яньичич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
27
Леон Балогун
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
16
Василие Яньичич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Мерлин Польцин
Статистика матча Майнц - Гамбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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