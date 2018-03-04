Яссин Эль-Ганасси - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Яссин
|Фамилия
|Эль-Ганасси
|Команда
|Остенде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июля 1990 (32 года)
|Рост
|173
|Вес
|67
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Яссин
|Фамилия
|Эль-Ганасси
|Команда
|Остенде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июля 1990 (32 года)
|Рост
|173
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нант
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2018
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:0
|Страсбур (Страсбур)
|12.05.2018
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|0:2
|Нант (Нант)
|28.04.2018
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:0
|Нант (Нант)
|77'
|20.04.2018
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|14.04.2018
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:1
|Дижон (Дижон)
|07.04.2018
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|2:1
|Нант (Нант)
|01.04.2018
|1' -90'
|Нант (Нант)
|0:3
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|18.03.2018
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:1
|Нант (Нант)
|10.03.2018
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:0
|Труа (Труа)
|04.03.2018
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:1
|Нант (Нант)
|24.02.2018
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|0:1
|Амьен (Амьен)
|11.02.2018
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|2:2
|Лилль (Лилль)
|27.01.2018
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|0:3
|Нант (Нант)
|20.01.2018
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|0:1
|Бордо (Бордо)
|20.12.2017
|Был в запасе
|Амьен (Амьен)
|0:1
|Нант (Нант)
|17.12.2017
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|10.12.2017
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:2
|Ницца (Ницца)
|03.12.2017
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:1
|Нант (Нант)
|29.11.2017
|1' -90'
|Нант (Нант)
|1:0
|Монако (Монако)
|25.11.2017
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Нант (Нант)
|04.11.2017
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|28.10.2017
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|1:0
|Нант (Нант)
|21.10.2017
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|2:1
|Генгам (Генгам)
|15.10.2017
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Нант (Нант)
|30.09.2017
|1' -90'
|Нант (Нант)
|1:0
|Метц (Метц)
|24.09.2017
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|1:2
|Нант (Нант)
|16.09.2017
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:0
|Кан (Кан)
|09.09.2017
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|0:1
|Нант (Нант)
|26.08.2017
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|0:0
|Лион (Лион)
|19.08.2017
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|0:1
|Нант (Нант)