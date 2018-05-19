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Яссин Эль-Ганасси
Статистика
Яссин Эль-Ганасси - статистика
Завершил карьеру
12 июля 1990 (36)
#8 | Полузащитник
173 см | 67 кг
Бельгия | Марокко
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Бельгия. Плей-офф 2016/2017
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нант
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Нант
1 : 0
19.05.2018
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Анжер
0 : 2
12.05.2018
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Лион
2 : 0
28.04.2018
Нант
Был в запасе
77'
Франция. Лига 1, 34 тур
Нант
1 : 1
20.04.2018
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Нант
1 : 1
14.04.2018
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
2 : 1
07.04.2018
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Нант
0 : 3
01.04.2018
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1 : 1
18.03.2018
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Нант
1 : 0
10.03.2018
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Марсель
1 : 1
04.03.2018
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Нант
0 : 1
24.02.2018
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Нант
2 : 2
11.02.2018
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Генгам
0 : 3
27.01.2018
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Нант
0 : 1
20.01.2018
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Амьен
0 : 1
20.12.2017
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
1 : 0
17.12.2017
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Нант
1 : 2
10.12.2017
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
1 : 1
03.12.2017
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Нант
1 : 0
29.11.2017
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ренн
2 : 1
25.11.2017
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Нант
2 : 1
04.11.2017
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Дижон
1 : 0
28.10.2017
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Нант
2 : 1
21.10.2017
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Бордо
1 : 1
15.10.2017
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Нант
1 : 0
30.09.2017
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 2
24.09.2017
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
1 : 0
16.09.2017
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
0 : 1
09.09.2017
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
0 : 0
26.08.2017
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Труа
0 : 1
19.08.2017
Нант
Был в запасе
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