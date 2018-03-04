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    Яссин Эль-Ганасси - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Яссин
    Фамилия Эль-Ганасси
    Команда Остенде
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 июля 1990 (32 года)
    Рост 173
    Вес 67
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нант 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2018 Был в запасе Нант (Нант) 1:0 Страсбур (Страсбур)
    12.05.2018 Был в запасе Анжер (Анжер) 0:2 Нант (Нант)
    28.04.2018 Был в запасе Лион (Лион) 2:0 Нант (Нант)
    77'
    20.04.2018 Был в запасе Нант (Нант) 1:1 Ренн (Ренн)
    14.04.2018 Был в запасе Нант (Нант) 1:1 Дижон (Дижон)
    07.04.2018 Был в запасе Монако (Монако) 2:1 Нант (Нант)
    01.04.2018 1' -90' Нант (Нант) 0:3 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    18.03.2018 1' -90' Метц (Метц) 1:1 Нант (Нант)
    10.03.2018 Был в запасе Нант (Нант) 1:0 Труа (Труа)
    04.03.2018 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:1 Нант (Нант)
    24.02.2018 Был в запасе Нант (Нант) 0:1 Амьен (Амьен)
    11.02.2018 Был в запасе Нант (Нант) 2:2 Лилль (Лилль)
    27.01.2018 Был в запасе Генгам (Генгам) 0:3 Нант (Нант)
    20.01.2018 Был в запасе Нант (Нант) 0:1 Бордо (Бордо)
    20.12.2017 Был в запасе Амьен (Амьен) 0:1 Нант (Нант)
    17.12.2017 Был в запасе Нант (Нант) 1:0 Анжер (Анжер)
    10.12.2017 Был в запасе Нант (Нант) 1:2 Ницца (Ницца)
    03.12.2017 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:1 Нант (Нант)
    29.11.2017 1' -90' Нант (Нант) 1:0 Монако (Монако)
    25.11.2017 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:1 Нант (Нант)
    04.11.2017 Был в запасе Нант (Нант) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    28.10.2017 Был в запасе Дижон (Дижон) 1:0 Нант (Нант)
    21.10.2017 Был в запасе Нант (Нант) 2:1 Генгам (Генгам)
    15.10.2017 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:1 Нант (Нант)
    30.09.2017 1' -90' Нант (Нант) 1:0 Метц (Метц)
    24.09.2017 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 1:2 Нант (Нант)
    16.09.2017 Был в запасе Нант (Нант) 1:0 Кан (Кан)
    09.09.2017 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 0:1 Нант (Нант)
    26.08.2017 Был в запасе Нант (Нант) 0:0 Лион (Лион)
    19.08.2017 Был в запасе Труа (Труа) 0:1 Нант (Нант)
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