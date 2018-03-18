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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Нант
Метц - Нант: обзор матча 18 марта 2018
Метц
18.03.2018, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 1
Завершен
Нант
12'
Н. Ру
23'
В. Ронжье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Нант
Желтая карточка
Ф. Дианье
54'
23'
ГОЛ! 1:1!
В. Ронжье
Пас отдал
А. Томассон
Желтая карточка
Д. Ривьерес
14'
ГОЛ! 1:0!
Н. Ру
Пас отдал
Д. Миличевич
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
21
Жеронимо Поблет
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Метц
5
Вахид Селимович
ЦЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
40
Жорж Манджек
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
4-4-2
1
Кавашима
3
Дианье
18
Ривьерес
19
Ниахате
20
Баллиу
77
Миличевич
21
Поблет
24
Коад
14
Доссеви
7
Ньян
26
Ру
4-1-3-1-1
16
Тэтэрушану
15
Дюбуа
34
Карлос
5
Паллуа
6
Лима
7
Туре
21
Ронжье
21
Крхин
8
Эль-Ганасси
28
Томассон
22
Сала
Остались в запасе
Метц
Нант
11
Опа Нгетт
ЛВ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
11
Опа Нгетт
ЛВ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Метц - Нант
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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