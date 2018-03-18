Франко Сукулини - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Франко
|Фамилия
|Сукулини
|Команда
|СПАЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 сентября 1990 (32 года)
|Рост
|174
|Вес
|65
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Франко
|Фамилия
|Сукулини
|Команда
|СПАЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 сентября 1990 (32 года)
|Рост
|174
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верона
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2018
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Верона (Верона)
|13.05.2018
|1' -90'
|Верона (Верона)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|05.05.2018
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|4:1
|Верона (Верона)
|23.04.2018
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|3:1
|Верона (Верона)
|18.04.2018
|1' -90'
|Верона (Верона)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|15.04.2018
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Верона (Верона)
|08.04.2018
|1' -90'
|Верона (Верона)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|04.04.2018
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|3:0
|Верона (Верона)
|31.03.2018
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|3:0
|Верона (Верона)
|18.03.2018
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:5
|Аталанта (Бергамо)
|10.03.2018
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:0
|Кьево (Верона)
|90'
|25.02.2018
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Торино (Турин)
|19.02.2018
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Верона (Верона)
|11.02.2018
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Верона (Верона)
|04.02.2018
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:1
|Рома (Рим)
|28.01.2018
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:4
|Верона (Верона)
|21.01.2018
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:3
|Кротоне (Кротоне)
|06.01.2018
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Верона (Верона)
|30.12.2017
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:3
|Ювентус (Турин)
|23.12.2017
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|4:0
|Верона (Верона)
|17.12.2017
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|3:0
|Милан (Милан)
|10.12.2017
|Был в запасе
|СПАЛ (Феррара)
|2:2
|Верона (Верона)
|04.12.2017
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:1
|Дженоа (Генуя)
|25.11.2017
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Верона (Верона)
|20.11.2017
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:3
|Болонья (Болонья)
|05.11.2017
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Верона (Верона)