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    Франко Сукулини - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Франко
    Фамилия Сукулини
    Команда СПАЛ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 сентября 1990 (32 года)
    Рост 174
    Вес 65
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Верона 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2018 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:1 Верона (Верона)
    13.05.2018 1' -90' Верона (Верона) 0:1 Удинезе (Удине)
    05.05.2018 Был в запасе Милан (Милан) 4:1 Верона (Верона)
    23.04.2018 Был в запасе Дженоа (Генуя) 3:1 Верона (Верона)
    18.04.2018 1' -90' Верона (Верона) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    15.04.2018 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Верона (Верона)
    08.04.2018 1' -90' Верона (Верона) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    04.04.2018 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 3:0 Верона (Верона)
    31.03.2018 Был в запасе Интер (Милан) 3:0 Верона (Верона)
    18.03.2018 Был в запасе Верона (Верона) 0:5 Аталанта (Бергамо)
    10.03.2018 Был в запасе Верона (Верона) 1:0 Кьево (Верона)
    90'
    25.02.2018 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Торино (Турин)
    19.02.2018 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Верона (Верона)
    11.02.2018 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:0 Верона (Верона)
    04.02.2018 Был в запасе Верона (Верона) 0:1 Рома (Рим)
    28.01.2018 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:4 Верона (Верона)
    21.01.2018 Был в запасе Верона (Верона) 0:3 Кротоне (Кротоне)
    06.01.2018 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:0 Верона (Верона)
    30.12.2017 Был в запасе Верона (Верона) 1:3 Ювентус (Турин)
    23.12.2017 Был в запасе Удинезе (Удине) 4:0 Верона (Верона)
    17.12.2017 Был в запасе Верона (Верона) 3:0 Милан (Милан)
    10.12.2017 Был в запасе СПАЛ (Феррара) 2:2 Верона (Верона)
    04.12.2017 Был в запасе Верона (Верона) 0:1 Дженоа (Генуя)
    25.11.2017 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Верона (Верона)
    20.11.2017 Был в запасе Верона (Верона) 2:3 Болонья (Болонья)
    05.11.2017 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Верона (Верона)
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