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Эду Ориоль
Статистика
Эду Ориоль - статистика
Завершил карьеру
5 ноября 1986 (39)
#80 | Нападающий
176 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Суперкубок Испании 2010
Товарищеский турнир. Wembley Cup 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарагоса
19
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 32 тур
Сельта
2 : 1
22.04.2013
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Сарагоса
0 : 3
14.04.2013
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
3 : 2
06.04.2013
Сарагоса
1' - 62'
Испания. Примера, 29 тур
Сарагоса
1 : 1
30.03.2013
Реал
1' - 83'
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
4 : 0
17.03.2013
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Сарагоса
0 : 0
11.03.2013
Гранада
60' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
2 : 0
01.03.2013
Сарагоса
77' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сарагоса
2 : 2
23.02.2013
Валенсия
75' - 90'
86'
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
1 : 0
17.02.2013
Сарагоса
76' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Сарагоса
1 : 2
10.02.2013
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Сарагоса
0 : 0
26.01.2013
Эспаньол
72' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Вальядолид
2 : 0
20.01.2013
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Атлетико
2 : 0
13.01.2013
Сарагоса
60' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Сарагоса
1 : 2
05.01.2013
Бетис
1' - 62'
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
0 : 2
23.12.2012
Сарагоса
70' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Сарагоса
0 : 1
16.12.2012
Леванте
46' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
0 : 2
10.12.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Мальорка
1 : 1
02.12.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Сарагоса
0 : 1
26.11.2012
Сельта
1' - 62'
Испания. Примера, 12 тур
Барселона
3 : 1
17.11.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Сарагоса
5 : 3
10.11.2012
Депортиво
83' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Гранада
1 : 2
21.10.2012
Сарагоса
86' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Сарагоса
0 : 1
06.10.2012
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Валенсия
2 : 0
29.09.2012
Сарагоса
71' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Сарагоса
3 : 1
22.09.2012
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
16.09.2012
Сарагоса
1' - 664'
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
1 : 2
25.08.2012
Сарагоса
1' - 46'
Испания. Примера, 1 тур
Сарагоса
0 : 1
21.08.2012
Вальядолид
1' - 90'
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