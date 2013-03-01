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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Сарагоса
Хетафе - Сарагоса: обзор матча 01 марта 2013
Хетафе
01.03.2013, пятница, 23:59
Испания. Примера, 26 тур
2 : 0
Завершен
Сарагоса
54'
А. Колунга
60'
С. Эскудеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Сарагоса
90'
+2
Желтая карточка
Х. Мари
Замена
Х. Гавилан
️️️️
Д. Кастро
83'
77'
Замена
Э. Ориоль
️️️️
Р. Рочина
Замена
А. Васкес
️️️️
А. Колунга
75'
74'
Желтая карточка
А. Гонсалес
74'
Замена
Х. Мануэль Фернандес
️️️️
С. Бабович
Вторая желтая
П. Леон
63'
Желтая карточка
П. Леон
62'
60'
Вторая желтая
Г. Ловенс
ГОЛ! 2:0!
С. Эскудеро
60'
ГОЛ! 1:0!
А. Колунга
Пас отдал
П. Леон
54'
Желтая карточка
М. Ласен
53'
51'
Замена
В. Родригес
️️️️
Х. Мовилья
50'
Желтая карточка
Г. Ловенс
Желтая карточка
Борха
50'
Желтая карточка
Алексис
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Борха
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Сарагоса
1
Пабло Альколеа
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
18
Пако Монтанье
ЦП
10
Стефан Бабович
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
8
Мичел
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Уго
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Сарагоса
42
Килиан Фалькон
ВР
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
77
Адам Пинтер
ОП
18
Лукас Уилчез
ЦП
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
4-3-2-1
13
Мойя
18
Эскудеро
6
Фернандес
23
Торрес
4
Алексис
25
Ласен
8
Борха
10
Баррада
17
Кастро
14
Леон
27
Колунга
4-1-3-1-1
1
Альколеа
22
Абрахам
4
Ловенс
22
Сэпунару
27
Гонсалес
6
Хосе Мари
18
Монтанье
10
Бабович
26
Мовилья
16
Рочина
9
Поштига
17
Кастро
14
Гавилан
14
Гавилан
17
Кастро
27
Колунга
9
Васкес
9
Васкес
27
Колунга
26
Мовилья
8
Родригес
8
Родригес
26
Мовилья
10
Бабович
12
Фернандес
12
Фернандес
10
Бабович
16
Рочина
80
Ориоль
80
Ориоль
16
Рочина
Остались в запасе
Хетафе
Сарагоса
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Уго
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
18
Лукас Уилчез
ЦП
42
Килиан Фалькон
ВР
77
Адам Пинтер
ОП
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Уго
ЦФ
Остались в запасе
18
Лукас Уилчез
ЦП
42
Килиан Фалькон
ВР
77
Адам Пинтер
ОП
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Хетафе - Сарагоса
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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