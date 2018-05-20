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Давид Ломбан
Статистика
Давид Ломбан - статистика
Завершил карьеру
5 июня 1987 (39), Авилес
#18 | Защитник
185 см | 74 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйбар
12
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Атлетико
2 : 2
20.05.2018
Эйбар
1' - 90'
65'
Испания. Примера, 37 тур
Эйбар
1 : 0
12.05.2018
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Жирона
1 : 4
05.05.2018
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
0 : 0
29.04.2018
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Эйбар
0 : 1
21.04.2018
Хетафе
1' - 90'
89'
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
0 : 1
18.04.2018
Эйбар
1' - 90'
32'
Испания. Примера, 32 тур
Эйбар
0 : 1
15.04.2018
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Эйбар
0 : 0
01.04.2018
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Депортиво
1 : 1
03.03.2018
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Эйбар
1 : 0
28.02.2018
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
2 : 0
24.02.2018
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эйбар
0 : 2
17.02.2018
Барселона
46' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Леганес
0 : 1
10.02.2018
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Эйбар
5 : 1
03.02.2018
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Атлетик
1 : 1
26.01.2018
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Эйбар
0 : 1
13.01.2018
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
06.01.2018
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Эйбар
4 : 1
21.12.2017
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Эйбар
2 : 1
16.12.2017
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
0 : 0
09.12.2017
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Эйбар
3 : 1
03.12.2017
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
1 : 2
25.11.2017
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эйбар
5 : 0
20.11.2017
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
3 : 1
05.11.2017
Эйбар
1' - 90'
23'
Испания. Примера, 10 тур
Эйбар
2 : 2
29.10.2017
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Реал
3 : 0
22.10.2017
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Эйбар
0 : 0
15.10.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
3 : 0
01.10.2017
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Барселона
6 : 1
19.09.2017
Эйбар
Был в запасе
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