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    Давид Ломбан - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Давид
    Фамилия Ломбан
    Команда Малага
    Состав Основной
    Родной город Авилес
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 июня 1987 (35 лет)
    Рост 185
    Вес 74
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эйбар 12 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2018 1' -90' Атлетико (Мадрид) 2:2 Эйбар (Эйбар)
    65'
    12.05.2018 1' -90' Эйбар (Эйбар) 1:0 Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
    05.05.2018 1' -90' Жирона (Жирона) 1:4 Эйбар (Эйбар)
    29.04.2018 1' -90' Валенсия (Валенсия) 0:0 Эйбар (Эйбар)
    21.04.2018 1' -90' Эйбар (Эйбар) 0:1 Хетафе (Хетафе)
    89'
    18.04.2018 1' -90' Эспаньол (Барселона) 0:1 Эйбар (Эйбар)
    32'
    15.04.2018 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    01.04.2018 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    03.03.2018 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    28.02.2018 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    24.02.2018 Был в запасе Сельта (Виго) 2:0 Эйбар (Эйбар)
    17.02.2018 46' -90' Эйбар (Эйбар) 0:2 Барселона (Барселона)
    10.02.2018 Был в запасе Леганес (Леганес) 0:1 Эйбар (Эйбар)
    03.02.2018 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 5:1 Севилья (Севилья)
    26.01.2018 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    13.01.2018 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    06.01.2018 Был в запасе Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) 1:2 Эйбар (Эйбар)
    21.12.2017 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 4:1 Жирона (Жирона)
    16.12.2017 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    09.12.2017 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:0 Эйбар (Эйбар)
    03.12.2017 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 3:1 Эспаньол (Барселона)
    25.11.2017 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:2 Эйбар (Эйбар)
    20.11.2017 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 5:0 Бетис (Севилья)
    05.11.2017 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:1 Эйбар (Эйбар)
    23'
    29.10.2017 1' -90' Эйбар (Эйбар) 2:2 Леванте (Валенсия)
    22.10.2017 1' -90' Реал (Мадрид) 3:0 Эйбар (Эйбар)
    15.10.2017 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    01.10.2017 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 3:0 Эйбар (Эйбар)
    19.09.2017 Был в запасе Барселона (Барселона) 6:1 Эйбар (Эйбар)
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