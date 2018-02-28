Давид Ломбан - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Ломбан
|Команда
|Малага
|Состав
|Основной
|Родной город
|Авилес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|185
|Вес
|74
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Ломбан
|Команда
|Малага
|Состав
|Основной
|Родной город
|Авилес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|185
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эйбар
|12
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2018
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:2
|Эйбар (Эйбар)
|65'
|12.05.2018
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|1:0
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|05.05.2018
|1' -90'
|Жирона (Жирона)
|1:4
|Эйбар (Эйбар)
|29.04.2018
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|0:0
|Эйбар (Эйбар)
|21.04.2018
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:1
|Хетафе (Хетафе)
|89'
|18.04.2018
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|0:1
|Эйбар (Эйбар)
|32'
|15.04.2018
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|01.04.2018
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|03.03.2018
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|28.02.2018
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|24.02.2018
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:0
|Эйбар (Эйбар)
|17.02.2018
|46' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:2
|Барселона (Барселона)
|10.02.2018
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|0:1
|Эйбар (Эйбар)
|03.02.2018
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|5:1
|Севилья (Севилья)
|26.01.2018
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|13.01.2018
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|06.01.2018
|Был в запасе
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|1:2
|Эйбар (Эйбар)
|21.12.2017
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|4:1
|Жирона (Жирона)
|16.12.2017
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|09.12.2017
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:0
|Эйбар (Эйбар)
|03.12.2017
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|3:1
|Эспаньол (Барселона)
|25.11.2017
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:2
|Эйбар (Эйбар)
|20.11.2017
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|5:0
|Бетис (Севилья)
|05.11.2017
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:1
|Эйбар (Эйбар)
|23'
|29.10.2017
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|2:2
|Леванте (Валенсия)
|22.10.2017
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|3:0
|Эйбар (Эйбар)
|15.10.2017
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|01.10.2017
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|3:0
|Эйбар (Эйбар)
|19.09.2017
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|6:1
|Эйбар (Эйбар)