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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Барселона
Эйбар - Барселона: обзор матча 17 февраля 2018
Эйбар
17.02.2018, суббота, 18:15
Испания. Примера, 24 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
16'
Л. Суарес
88'
Ж. Альба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Барселона
90'
Замена
Н. Семеду
️️️️
С. Роберто
88'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Альба
Замена
Шарлес
️️️️
Х. Хордан
83'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
П. Диоп
74'
74'
Замена
А. Видаль
️️️️
Паулиньо
Вторая желтая
Ф. Орельяна
67'
Желтая карточка
П. Диоп
66'
63'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
А. Иньеста
Желтая карточка
Ф. Орельяна
57'
48'
Желтая карточка
А. Иньеста
Замена
Д. Ломбан
️️️️
И. Рамис
46'
16'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ОП
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Усман Дембеле
ПВ
4-2-1-2-1
13
Дмитрович
3
Анхель
4
Рамис
23
Арбилья
7
Пенья
14
Дани Гарсия
18
Диоп
19
Хордан
14
Инуи
14
Орельяна
19
Кике
3-1-4-1-1
1
тер Стеген
3
Пике
14
Умтити
18
Альба
5
Бускетс
18
Паулиньо
8
Иньеста
11
Ракитич
6
Роберто
10
Месси
9
Суарес
4
Рамис
18
Ломбан
18
Ломбан
4
Рамис
18
Диоп
8
Эскаланте
8
Эскаланте
18
Диоп
19
Хордан
19
Шарлес
19
Шарлес
19
Хордан
8
Иньеста
11
Коутиньо
11
Коутиньо
8
Иньеста
18
Паулиньо
22
Видаль
22
Видаль
18
Паулиньо
6
Роберто
27
Семеду
27
Семеду
6
Роберто
Остались в запасе
Эйбар
Барселона
14
Иван Альехо
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
2
Андер Капа
ПЗ
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
14
Иван Альехо
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
2
Андер Капа
ПЗ
14
Педро Леон
ПВ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Эйбар - Барселона
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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