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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Эйбар
Атлетик - Эйбар: обзор матча 26 января 2018
Атлетик
26.01.2018, пятница, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 1
Завершен
Эйбар
50'
А. Адурис
73'
Кике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Эйбар
73'
ГОЛ! 1:1!
Кике
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
Пас отдал
И. Уильямс
50'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
4-3-3
1
Эррерин
14
Нуньес
4
Саборит
3
Этчейта
15
Леке
14
Сусаета
8
Итурраспе
17
Рико
20
Адурис
14
Гарсия
9
Уильямс
4-1-1-3-1
13
Дмитрович
7
Пенья
23
Арбилья
4
Рамис
17
Юнка
18
Диоп
8
Эскаланте
14
Орельяна
14
Альехо
14
Инуи
19
Кике
Остались в запасе
Атлетик
Эйбар
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Унаи Симон
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
12
Бебе
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Унаи Симон
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Атлетик - Эйбар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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