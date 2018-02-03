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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Севилья
Эйбар - Севилья: обзор матча 03 февраля 2018
Эйбар
03.02.2018, суббота, 15:00
Испания. Примера, 22 тур
5 : 1
Завершен
Севилья
1'
Кике
17'
Ф. Орельяна
32'
И. Рамис
61'
Ф. Орельяна
83'
А. Арбилья
21'
П. Сарабия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Севилья
ГОЛ! 5:1!
А. Арбилья
83'
67'
Желтая карточка
Э. Банега
ГОЛ! 4:1!
Ф. Орельяна
61'
47'
Желтая карточка
Р. Меса
40'
Желтая карточка
Н. Пареха
ГОЛ! 3:1!
И. Рамис
Пас отдал
Х. Анхель
32'
21'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Сарабия
ГОЛ! 2:0!
Ф. Орельяна
Пас отдал
Х. Анхель
17'
ГОЛ! 1:0!
Кике
Пас отдал
А. Арбилья
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Дмитрович
3
Анхель
4
Рамис
23
Арбилья
7
Пенья
18
Диоп
14
Дани Гарсия
14
Инуи
14
Орельяна
19
Шарлес
19
Кике
4-2-1-3
15
Серхио Рико
2
Лангле
19
Лаюн
2
Пареха
18
Эскудеро
15
Н'Зонзи
16
Меса
7
Сарабия
3
Нолито
10
Бен-Йеддер
19
Рамирес
Остались в запасе
Эйбар
Севилья
14
Иван Альехо
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
13
Давид Сорья
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
14
Иван Альехо
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Эйбар - Севилья
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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