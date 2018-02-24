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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Эйбар
Сельта - Эйбар: обзор матча 24 февраля 2018
Сельта
24.02.2018, суббота, 15:00
Испания. Примера, 25 тур
2 : 0
Завершен
Эйбар
56'
Я. Аспас
79'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Эйбар
80'
Желтая карточка
П. Оливейра
ГОЛ! 2:0!
М. Гомес
Пас отдал
У. Мальо
79'
ГОЛ! 1:0!
Я. Аспас
Пас отдал
Э. Мор
56'
Желтая карточка
Г. Кабрал
39'
Желтая карточка
Н. Радойя
38'
37'
Желтая карточка
Х. Анхель
12'
Желтая карточка
П. Диоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
3-2-3-2
36
Бланко
22
Кабрал
21
Гомес
22
Радойя
17
Кастро
22
Мальо
10
Васс
68
Лоботка
77
Систо
9
Гомес
10
Аспас
4-1-1-2-2
13
Дмитрович
7
Пенья
15
Оливейра
23
Арбилья
3
Анхель
18
Диоп
19
Хордан
14
Альехо
14
Инуи
19
Шарлес
19
Кике
Остались в запасе
Сельта
Эйбар
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
13
Йоель Родригес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Сельта - Эйбар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
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