Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Эйбар
Барселона - Эйбар: обзор матча 19 сентября 2017
Барселона
19.09.2017, вторник, 23:00
Испания. Примера, 5 тур
6 : 1
Завершен
Эйбар
20'
Л. Месси (П)
38'
Паулиньо
53'
Д. Суарес
59'
Л. Месси
62'
Л. Месси
87'
Л. Месси
57'
С. Энрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Эйбар
ГОЛ! 6:1!
Л. Месси
Пас отдал
А. Видаль
87'
80'
Желтая карточка
А. Гальвез
ГОЛ! 5:1!
Л. Месси
Пас отдал
Паулиньо
62'
ГОЛ! 4:1!
Л. Месси
Пас отдал
С. Бускетс
59'
57'
ГОЛ! 3:1!
С. Энрих
Пас отдал
Д. Юнка
ГОЛ! 3:0!
Д. Суарес
53'
ГОЛ! 2:0!
Паулиньо
Пас отдал
Д. Суарес
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Месси
20'
10'
Желтая карточка
А. Капа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
18
Паулиньо
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
4-3-2-1
1
тер Стеген
12
Динь
3
Пике
14
Маскерано
27
Семеду
18
Паулиньо
5
Бускетс
8
Иньеста
4
Суарес
10
Месси
10
Деулофеу
3-2-3-1-1
13
Дмитрович
15
Оливейра
6
Гальвез
23
Арбилья
2
Капа
17
Юнка
14
Дани Гарсия
8
Эскаланте
19
Хордан
14
Инуи
9
Энрих
Остались в запасе
Барселона
Эйбар
6
Серджи Роберто
ЦП
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
12
Бебе
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Барселона - Эйбар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Новости команд
Все
Барселона
Эйбар
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+