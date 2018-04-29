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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Эйбар
Валенсия - Эйбар: обзор матча 29 апреля 2018
Валенсия
29.04.2018, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 35 тур
0 : 0
Завершен
Эйбар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Эйбар
90'
+1
Желтая карточка
Кике
82'
Желтая карточка
Х. Хордан
Желтая карточка
Д. Парехо
78'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
44'
15'
Желтая карточка
Х. Анхель
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
18
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
4-3-1-2
33
Нето
14
Гайя
3
Паулиста
21
Рубен Везо
33
Монтойя
18
Солер
10
Парехо
19
Кондогбиа
11
Гедеш
77
Мина
19
Родриго
4-1-1-3-1
13
Родригес
7
Пенья
15
Оливейра
18
Ломбан
3
Анхель
18
Диоп
14
Дани Гарсия
14
Орельяна
14
Леон
14
Инуи
19
Кике
Остались в запасе
Валенсия
Эйбар
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
14
Иван Альехо
ПВ
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
14
Иван Альехо
ПВ
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Валенсия - Эйбар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
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