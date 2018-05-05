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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Эйбар
Жирона - Эйбар: обзор матча 05 мая 2018
Жирона
05.05.2018, суббота, 14:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 4
Завершен
Эйбар
55'
Адай
9'
Кике
38'
Кике
80'
Х. Хордан
89'
Т. Инуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Эйбар
89'
ГОЛ! 1:4!
Т. Инуи
Пас отдал
Кике
Желтая карточка
Порту
82'
80'
ГОЛ! 1:3!
Х. Хордан
Пас отдал
Т. Инуи
75'
Желтая карточка
Ф. Орельяна
70'
Желтая карточка
Кике
66'
Желтая карточка
И. Альехо
62'
Желтая карточка
П. Диоп
58'
Желтая карточка
Д. Гарсия
ГОЛ! 1:2!
Адай
Пас отдал
Б. Гарсия
55'
Желтая карточка
Д. Тимор
43'
38'
ГОЛ! 0:2!
Кике
Пас отдал
Х. Анхель
9'
ГОЛ! 0:1!
Кике
Пас отдал
Д. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
11
Адай
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
4-1-2-2-1
37
Буну
22
Мохика
6
Хуанпе
4
Алкала
5
Муниеса
24
Тимор
6
Гранель
11
Адай
10
Гарсия
10
Порту
7
Стуани
4-1-1-3-1
13
Риесго
7
Пенья
18
Ломбан
15
Оливейра
3
Анхель
18
Диоп
14
Дани Гарсия
14
Леон
14
Орельяна
14
Инуи
19
Кике
Остались в запасе
Жирона
Эйбар
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
Главный тренер
Кике Альварес
14
Иван Альехо
ПВ
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
Остались в запасе
14
Иван Альехо
ПВ
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Жирона - Эйбар
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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