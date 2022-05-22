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Ойер
Статистика
Ойер - статистика
Завершил карьеру
14 сентября 1989 (37), Ирун
#13 | Вратарь
189 см | 95 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Гранада
0 : 0
22.05.2022
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1 : 1
14.05.2022
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Алавес
2 : 1
11.05.2022
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1 : 1
08.05.2022
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Реал
4 : 0
30.04.2022
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
0 : 1
21.04.2022
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Атлетико
2 : 1
17.04.2022
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Эспаньол
1 : 0
10.04.2022
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
04.04.2022
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
1 : 0
20.03.2022
Мальорка
46' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Леванте
1 : 1
12.03.2022
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
5 : 1
27.02.2022
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
1 : 1
20.02.2022
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
2 : 1
07.02.2022
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
1 : 2
10.01.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
1 : 2
31.12.2021
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
4 : 3
11.12.2021
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Райо Вальекано
1 : 0
05.12.2021
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
1 : 0
28.11.2021
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
2 : 0
18.10.2021
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
2 : 0
25.09.2021
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Мальорка
1 : 0
27.08.2021
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
0 : 0
21.08.2021
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
0 : 0
14.08.2021
Эспаньол
Был в запасе
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