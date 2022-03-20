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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Мальорка
Эспаньол - Мальорка: обзор матча 20 марта 2022
Эспаньол
20.03.2022, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 0
Завершен
Мальорка
42'
Р. де Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Мальорка
90'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
Д. Гонсалес
Замена
Л. Морон
️️️️
Р. де Томас
86'
82'
Замена
Х. Льябрес
️️️️
И. Баба
Желтая карточка
М. Морланес
81'
Желтая карточка
А. Видаль
81'
Замена
Н. Меламед
️️️️
А. Эмбарба
71'
62'
Желтая карточка
А. Раильо
60'
Замена
Т. Кубо
️️️️
Л. Кан Ин
60'
Замена
С. Севилья
️️️️
А. Санчес
Замена
М. Морланес
️️️️
К. Баре
55'
Замена
А. Видаль
️️️️
Т. Вилена
54'
46'
Замена
Абдон
️️️️
Анхель
Замена
Ойер
️️️️
Д. Лопес
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. де Томас
Пас отдал
С. Дардер
42'
37'
Желтая карточка
В. Мурики
Желтая карточка
К. Баре
23'
9'
Желтая карточка
Х. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Мальорка
15
Серхио Рико
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Дани Родригес
АП
9
Анхель
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
13
Ойер
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Абдон
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
4-4-1-1
13
Лопес
17
Педроса
12
Калеро
6
Кабрера
27
Хиль
21
Эррера
10
Дардер
52
Вилена
88
Баре
23
Эмбарба
9
де Томас
4-2-2-2
15
Серхио Рико
20
Гонсалес
21
Раильо
24
Вальент
24
Коста
14
Баба
6
Санчес
7
Кан Ин
14
Родригес
19
Мурики
9
Анхель
13
Лопес
13
Ойер
13
Ойер
13
Лопес
52
Вилена
22
Видаль
22
Видаль
52
Вилена
88
Баре
8
Морланес
8
Морланес
88
Баре
23
Эмбарба
10
Меламед
10
Меламед
23
Эмбарба
9
де Томас
80
Морон
80
Морон
9
де Томас
6
Санчес
8
Севилья
8
Севилья
6
Санчес
14
Баба
19
Льябрес
19
Льябрес
14
Баба
7
Кан Ин
14
Кубо
14
Кубо
7
Кан Ин
9
Анхель
9
Абдон
9
Абдон
9
Анхель
20
Гонсалес
14
Ниньо
14
Ниньо
20
Гонсалес
Остались в запасе
Эспаньол
Мальорка
1
Жоан Гарсия
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
13
Лео Роман
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Эспаньол - Мальорка
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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