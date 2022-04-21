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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Райо Вальекано
Эспаньол - Райо Вальекано: обзор матча 21 апреля 2022
Эспаньол
21.04.2022, четверг, 20:00
Испания. Примера, 33 тур
0 : 1
Завершен
Райо Вальекано
42'
С. Гвардиола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Райо Вальекано
Желтая карточка
Ф. Калеро
90'
+4
Желтая карточка
Л. Кабрера
90'
+2
90'
+1
Замена
Р. Нтека
️️️️
О. Валентин
90'
+1
Замена
М. Суарес
️️️️
С. Гвардиола
Замена
В. Лей
️️️️
А. Видаль
87'
Желтая карточка
А. Видаль
86'
Замена
М. Морланес
️️️️
Я. Эррера
80'
Замена
Л. Морон
️️️️
Х. Пуадо
79'
76'
Желтая карточка
Ф. Гарсия
74'
Замена
У. Лопес
️️️️
С. Комесанья
65'
Замена
П. Сисс
️️️️
О. Трехо
Замена
Н. Меламед
️️️️
Т. Вилена
65'
57'
Желтая карточка
С. Комесанья
Желтая карточка
А. Эмбарба
50'
46'
Желтая карточка
М. Эрнандес
Замена
А. Эмбарба
️️️️
К. Баре
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
С. Гвардиола
Пас отдал
А. Катена
40'
Желтая карточка
О. Трехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Эспаньол
13
Ойер
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
14
Мамаду Силла
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-4-1-1
13
Лопес
17
Педроса
12
Калеро
6
Кабрера
22
Видаль
88
Баре
52
Вилена
21
Эррера
10
Дардер
7
Пуадо
9
де Томас
4-2-3-1
1
Димитриевски
2
Эрнандес
15
Мараш
24
Катена
11
Гарсия
23
Валентин
14
Комесанья
7
Палазон
8
Трехо
18
Гарсия
14
Гвардиола
21
Эррера
8
Морланес
8
Морланес
21
Эррера
52
Вилена
10
Меламед
10
Меламед
52
Вилена
22
Видаль
7
Лей
7
Лей
22
Видаль
88
Баре
23
Эмбарба
23
Эмбарба
88
Баре
7
Пуадо
80
Морон
80
Морон
7
Пуадо
14
Гвардиола
4
Суарес
4
Суарес
14
Гвардиола
8
Трехо
6
Сисс
6
Сисс
8
Трехо
14
Комесанья
8
Лопес
8
Лопес
14
Комесанья
23
Валентин
11
Нтека
11
Нтека
23
Валентин
Остались в запасе
Эспаньол
Райо Вальекано
13
Ойер
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Остались в запасе
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Эспаньол - Райо Вальекано
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
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