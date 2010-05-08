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Жан Кальве
Статистика
Жан Кальве - статистика
Завершил карьеру
30 апреля 1984 (42)
#6 | Защитник
182 см | 78 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гренобль
24
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Гренобль
2 : 0
08.05.2010
Булонь
46' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Ланс
1 : 1
05.05.2010
Гренобль
65' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Гренобль
4 : 0
27.04.2010
ПСЖ
59' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ницца
2 : 1
24.04.2010
Гренобль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Гренобль
2 : 2
17.04.2010
Сошо
84' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Тулуза
4 : 0
10.04.2010
Гренобль
1' - 79'
39'
Франция. Лига 1, 31 тур
Гренобль
1 : 2
03.04.2010
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Гренобль
0 : 0
20.03.2010
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
1 : 0
14.03.2010
Гренобль
1' - 90'
40'
Франция. Лига 1, 27 тур
Гренобль
1 : 1
07.03.2010
Ле Ман
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Нанси
0 : 2
27.02.2010
Гренобль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Гренобль
0 : 1
20.02.2010
Валансьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
1 : 0
13.02.2010
Гренобль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Гренобль
5 : 0
06.02.2010
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
4 : 0
30.01.2010
Гренобль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Гренобль
1 : 3
20.01.2010
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Гренобль
1 : 2
16.01.2010
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
ПСЖ
4 : 0
23.12.2009
Гренобль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Гренобль
1 : 1
19.12.2009
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ле Ман
1 : 0
16.12.2009
Гренобль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Сошо
1 : 0
13.12.2009
Гренобль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Гренобль
1 : 0
06.12.2009
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
2 : 2
28.11.2009
Гренобль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Гренобль
1 : 1
21.11.2009
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
0 : 0
07.11.2009
Гренобль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Гренобль
0 : 2
31.10.2009
Лилль
1' - 46'
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