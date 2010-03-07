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    Жан Кальве - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Жан
    Фамилия Кальве
    Команда Оуд-Хеверли
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 апреля 1984 (38 лет)
    Рост 182
    Вес 78
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гренобль 24 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2010 46' -90' Гренобль (Гренобль) 2:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    05.05.2010 65' -90' Ланс (Ланс) 1:1 Гренобль (Гренобль)
    27.04.2010 59' -90' Гренобль (Гренобль) 4:0 ПСЖ (Париж)
    24.04.2010 1' -90' Ницца (Ницца) 2:1 Гренобль (Гренобль)
    17.04.2010 84' -90' Гренобль (Гренобль) 2:2 Сошо (Монбельяр)
    10.04.2010 1' -79' Тулуза (Тулуза) 4:0 Гренобль (Гренобль)
    39'
    03.04.2010 Был в запасе Гренобль (Гренобль) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    20.03.2010 Был в запасе Гренобль (Гренобль) 0:0 Монако (Монако)
    14.03.2010 1' -90' Лилль (Лилль) 1:0 Гренобль (Гренобль)
    40'
    07.03.2010 1' -90' Гренобль (Гренобль) 1:1 Ле Ман (Ле Ман)
    27.02.2010 1' -90' Нанси (Нанси) 0:2 Гренобль (Гренобль)
    20.02.2010 1' -90' Гренобль (Гренобль) 0:1 Валансьен (Валансьен)
    13.02.2010 1' -90' Монпелье (Монпелье) 1:0 Гренобль (Гренобль)
    06.02.2010 1' -90' Гренобль (Гренобль) 5:0 Осер (Осер)
    30.01.2010 1' -90' Ренн (Ренн) 4:0 Гренобль (Гренобль)
    20.01.2010 1' -90' Гренобль (Гренобль) 1:3 Бордо (Бордо)
    16.01.2010 1' -90' Гренобль (Гренобль) 1:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    23.12.2009 1' -90' ПСЖ (Париж) 4:0 Гренобль (Гренобль)
    19.12.2009 1' -90' Гренобль (Гренобль) 1:1 Ницца (Ницца)
    16.12.2009 1' -90' Ле Ман (Ле Ман) 1:0 Гренобль (Гренобль)
    13.12.2009 1' -90' Сошо (Монбельяр) 1:0 Гренобль (Гренобль)
    06.12.2009 1' -90' Гренобль (Гренобль) 1:0 Тулуза (Тулуза)
    28.11.2009 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:2 Гренобль (Гренобль)
    21.11.2009 1' -90' Гренобль (Гренобль) 1:1 Лион (Лион)
    07.11.2009 1' -90' Монако (Монако) 0:0 Гренобль (Гренобль)
    31.10.2009 1' -46' Гренобль (Гренобль) 0:2 Лилль (Лилль)
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