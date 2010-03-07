Жан Кальве - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Жан
|Фамилия
|Кальве
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1984 (38 лет)
|Рост
|182
|Вес
|78
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Жан
|Фамилия
|Кальве
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1984 (38 лет)
|Рост
|182
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гренобль
|24
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2010
|46' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|2:0
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|05.05.2010
|65' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:1
|Гренобль (Гренобль)
|27.04.2010
|59' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|4:0
|ПСЖ (Париж)
|24.04.2010
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Гренобль (Гренобль)
|17.04.2010
|84' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|2:2
|Сошо (Монбельяр)
|10.04.2010
|1' -79'
|Тулуза (Тулуза)
|4:0
|Гренобль (Гренобль)
|39'
|03.04.2010
|Был в запасе
|Гренобль (Гренобль)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|20.03.2010
|Был в запасе
|Гренобль (Гренобль)
|0:0
|Монако (Монако)
|14.03.2010
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Гренобль (Гренобль)
|40'
|07.03.2010
|1' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|1:1
|Ле Ман (Ле Ман)
|27.02.2010
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|0:2
|Гренобль (Гренобль)
|20.02.2010
|1' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|0:1
|Валансьен (Валансьен)
|13.02.2010
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:0
|Гренобль (Гренобль)
|06.02.2010
|1' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|5:0
|Осер (Осер)
|30.01.2010
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|4:0
|Гренобль (Гренобль)
|20.01.2010
|1' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|1:3
|Бордо (Бордо)
|16.01.2010
|1' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|1:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|23.12.2009
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|4:0
|Гренобль (Гренобль)
|19.12.2009
|1' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|16.12.2009
|1' -90'
|Ле Ман (Ле Ман)
|1:0
|Гренобль (Гренобль)
|13.12.2009
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|1:0
|Гренобль (Гренобль)
|06.12.2009
|1' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|1:0
|Тулуза (Тулуза)
|28.11.2009
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:2
|Гренобль (Гренобль)
|21.11.2009
|1' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|1:1
|Лион (Лион)
|07.11.2009
|1' -90'
|Монако (Монако)
|0:0
|Гренобль (Гренобль)
|31.10.2009
|1' -46'
|Гренобль (Гренобль)
|0:2
|Лилль (Лилль)