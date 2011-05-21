Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чиприан Танаса - статистика

Завершил карьеру
2 февраля 1981 (45)
#22 | Нападающий
179 см | 71 кг
Румыния
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Металлург
25
4
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Волынь
1 : 3
21.05.2011
Металлург
1' - 74'
21'
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Металлург
4 : 1
15.05.2011
Карпаты
74' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Шахтер
2 : 0
07.05.2011
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Металлург
1 : 5
30.04.2011
Арсенал
1' - 57'
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Заря
0 : 2
24.04.2011
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 1
17.04.2011
Металлург
71' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Кривбасс
1 : 0
10.04.2011
Металлург
74' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
3 : 2
02.04.2011
Днепр
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Металлург
0 : 2
05.03.2011
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Металлист
3 : 1
27.11.2010
Металлург
1' - 57'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Металлург
2 : 1
21.11.2010
Таврия
1' - 68'
60'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Металлург
0 : 3
07.11.2010
Мариуполь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Металлург
0 : 2
31.10.2010
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Карпаты
2 : 1
24.10.2010
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Металлург
0 : 2
15.10.2010
Шахтер
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Арсенал
3 : 1
02.10.2010
Металлург
32' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Металлург
1 : 1
26.09.2010
Заря
1' - 55'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Металлург
2 : 2
11.09.2010
Кривбасс
1' - 56'
40'
56'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Днепр
1 : 2
30.08.2010
Металлург
1' - 89'
58'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Металлург
2 : 0
21.08.2010
Ворскла
1' - 90'
72'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Динамо К
1 : 0
08.08.2010
Металлург
74' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Металлург
0 : 3
01.08.2010
Металлист
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Таврия
2 : 1
24.07.2010
Металлург
46' - 90'
53'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Мариуполь
1 : 1
09.07.2010
Металлург
78' - 90'
Главные новости
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
2
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
3
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
5
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
2
Ловчев высказался о своем назначении на пост тренера «Спартака»
Вчера, 20:23
Россиянин стал лучшим игроком матча Лиги Европы
Вчера, 19:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+