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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Металлург
Мариуполь - Металлург: обзор матча 09 июля 2010
Мариуполь
09.07.2010, пятница, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Металлург
56'
И. Тищенко
37'
М. Мгуни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Металлург
Замена
В. Мельник
️️️️
И. Кривошеенко
+2
Замена
И. Козориз
️️️️
К. Ярошенко
Желтая карточка
А. Савин
Желтая карточка
Д. Андрада Тейшейра
Замена
Ч. Танаса
️️️️
А. Годин
Замена
И. Бажан
️️️️
В. Романенко
Замена
Д. Андрада Тейшейра
️️️️
Соарес
Желтая карточка
Н. Морозюк
ГОЛ! 1:1!
И. Тищенко
ГОЛ! 0:1!
М. Мгуни
Замена
Н. Морозюк
️️️️
Ч. Янков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Металлург
1
Дмитрий Непогодов
ВР
9
Шина
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
20
Артур Сирык
ЦП
89
Владислав Насибулин
ПП
13
Артем Черный
ЦФ
55
Георгий Габедава
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
9
Артак Дашян
АП
22
Чиприан Танаса
ЦФ
19
Виталий Иванко
ЦФ
3-2-3-2
1
Романенко
51
Яценко
13
Яворский
24
Чучман
5
Путивцев
14
Савин
99
Ярошенко
27
Пуканыч
19
Тищенко
69
Антонов
11
Кривошеенко
4-4-1-1
1
Непогодов
28
Мариу Сержиу
44
Чечер
4
Воловик
9
Шина
16
Янков
10
Лазич
11
Годин
22
Мхитарян
17
Соарес
27
Мгуни
1
Романенко
23
Бажан
23
Бажан
1
Романенко
99
Ярошенко
56
Козориз
56
Козориз
99
Ярошенко
11
Кривошеенко
4
Мельник
4
Мельник
11
Кривошеенко
17
Соарес
80
Тейшейра
80
Тейшейра
17
Соарес
16
Янков
6
Морозюк
6
Морозюк
16
Янков
11
Годин
22
Танаса
22
Танаса
11
Годин
Остались в запасе
Мариуполь
Металлург
13
Артем Черный
ЦФ
20
Артур Сирык
ЦП
55
Георгий Габедава
ЦФ
89
Владислав Насибулин
ПП
Главный тренер
Илья Близнюк
10
Дмитрий Воробьев
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
9
Артак Дашян
АП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
13
Артем Черный
ЦФ
20
Артур Сирык
ЦП
55
Георгий Габедава
ЦФ
89
Владислав Насибулин
ПП
Остались в запасе
10
Дмитрий Воробьев
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
9
Артак Дашян
АП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Мариуполь - Металлург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
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