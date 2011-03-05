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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Динамо К
Металлург - Динамо К: обзор матча 05 марта 2011
Металлург
05.03.2011, суббота, 16:00
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Динамо К
24'
Г. Попов
27'
А. Ярмоленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Динамо К
Желтая карточка
М. Нинкович
Желтая карточка
А. Воловик
Замена
М. Джуровски
️️️️
В. Димитров
Замена
А. Кравец
️️️️
О. Гусев
Замена
А. Дашян
️️️️
В. Прийма
Замена
М. Нинкович
️️️️
Д. Гармаш
ГОЛ! 0:2!
А. Ярмоленко
ГОЛ! 0:1!
Г. Попов
Пас отдал
О. Гусев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
28
Мариу Сержиу
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Александр Воловик
ПЗ
18
Велизар Димитров
ЛП
4
Василий Прийма
ОП
19
Виталий Иванко
ОП
10
Джордже Лазич
ЦП
6
Николай Морозюк
ПП
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Металлург
1
Дмитрий Непогодов
ВР
9
Шина
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
30
Марио Джуровски
ЦП
9
Артак Дашян
АП
9
Фанендо Ади
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
17
Гильерме
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-2-3-1
13
Бандура
28
Мариу Сержиу
8
Аделейе
44
Чечер
4
Воловик
4
Прийма
19
Иванко
18
Димитров
10
Лазич
6
Морозюк
22
Танаса
4-4-1-1
1
Шовковский
21
Данило Силва
34
Хачериди
24
Юссуф
3
Попов
20
Гусев
5
Вукоевич
26
Еременко
7
Ярмоленко
19
Гармаш
0
Милевский
18
Димитров
30
Джуровски
30
Джуровски
18
Димитров
4
Прийма
9
Дашян
9
Дашян
4
Прийма
19
Гармаш
36
Нинкович
36
Нинкович
19
Гармаш
20
Гусев
11
Кравец
11
Кравец
20
Гусев
Остались в запасе
Металлург
Динамо К
1
Дмитрий Непогодов
ВР
9
Шина
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
9
Фанендо Ади
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
35
Максим Коваль
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
17
Гильерме
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
1
Дмитрий Непогодов
ВР
9
Шина
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
9
Фанендо Ади
ЦФ
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
17
Гильерме
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Металлург - Динамо К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Металлург
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