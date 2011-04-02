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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Днепр
Металлург - Днепр: обзор матча 02 апреля 2011
Металлург
02.04.2011, суббота, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
3 : 2
Завершен
Днепр
14'
В. Иванко
75'
А. Аделейе
84'
Д. Голайдо
2'
С. Назаренко
72'
С. Назаренко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Днепр
Желтая карточка
Соарес
+1
ГОЛ! 3:2!
Д. Голайдо
Замена
Д. Голайдо
️️️️
В. Иванко
ГОЛ! 2:2!
А. Аделейе
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Назаренко
Желтая карточка
Ф. Ади
Замена
Е. Шахов
️️️️
А. Гладкий
Желтая карточка
В. Чечер
Замена
С. Инкум
️️️️
А. Русол
Желтая карточка
Е. Селезнев
ГОЛ! 1:1!
В. Иванко
14'
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Назаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
10
Джордже Лазич
ЦП
10
Рикарду Фернандеш
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
19
Виталий Иванко
ЦФ
9
Фанендо Ади
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
16
Андрей Русол
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
29
Руслан Ротань
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
20
Жулиано
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
30
Марио Джуровски
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
23
Александр Насонов
ЛП
28
Евгений Шахов
ЦП
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
4-2-2-2
13
Бандура
8
Аделейе
44
Чечер
4
Воловик
28
Мариу Сержиу
10
Лазич
10
Фернандеш
17
Соарес
18
Димитров
9
Ади
19
Иванко
4-3-1-2
27
Лаштувка
5
Мандзюк
16
Русол
14
Чеберячко
29
Денисов
29
Ротань
9
Назаренко
18
Феррейра
20
Жулиано
11
Селезнев
20
Гладкий
19
Иванко
84
Голайдо
84
Голайдо
19
Иванко
16
Русол
22
Инкум
22
Инкум
16
Русол
20
Гладкий
28
Шахов
28
Шахов
20
Гладкий
Остались в запасе
Металлург
Днепр
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
30
Марио Джуровски
ЦП
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
16
Денис Шелихов
ВР
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
23
Александр Насонов
ЛП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
30
Марио Джуровски
ЦП
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Остались в запасе
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
16
Денис Шелихов
ВР
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
23
Александр Насонов
ЛП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Металлург - Днепр
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Покидько
(Полтава)
Стадион:
Металлург
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Металлург
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