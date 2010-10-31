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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Волынь
Металлург - Волынь: обзор матча 31 октября 2010
Металлург
31.10.2010, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Волынь
62'
О. Пищур (П)
88'
С. Параскив
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Волынь
ГОЛ! 0:2!
С. Параскив
Желтая карточка
В. Иванко
Замена
В. Иванко
️️️️
В. Прийма
Желтая карточка
Е. Пичкур
Замена
М. Мгуни
️️️️
Н. Морозюк
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Пищур
Желтая карточка
С. Параскив
Замена
Е. Пичкур
️️️️
В. Гошкодеря
Желтая карточка
В. Прийма
Замена
А. Годин
️️️️
Клейтон
Желтая карточка
Соарес
19'
Желтая карточка
С. Стевич
19'
Замена
С. Параскив
️️️️
Е. Павлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
(К)
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
6
Николай Морозюк
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
38
Клейтон
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
14
Владислав Ващук
ЦЗ
77
Корнел Бута
ПЗ
35
Саша Стевич
ОП
22
Олександр Пищур
(К)
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Металлург
1
Дмитрий Непогодов
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
11
Алексей Годин
ЦП
9
Артак Дашян
АП
77
Антон Савин
ПВ
19
Виталий Иванко
ЦФ
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Волынь
29
Исса Ндое
ВР
33
Павел Циркуненко
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
77
Евгений Пичкур
ЛП
34
Сорин Параскив
ЦП
16
Адриан Няга
ПП
3-2-2-1-2
10
Воробьев
8
Аделейе
4
Прийма
4
Воловик
9
Шина
28
Мариу Сержиу
6
Морозюк
10
Лазич
17
Соарес
22
Танаса
38
Клейтон
4-1-4-1
42
Недилько
77
Бута
91
Бутко
14
Ващук
29
Гринченко
35
Стевич
88
Скоба
11
Шарпар
99
Гошкодеря
22
Пищур
18
Павлов
38
Клейтон
11
Годин
11
Годин
38
Клейтон
4
Прийма
19
Иванко
19
Иванко
4
Прийма
6
Морозюк
27
Мгуни
27
Мгуни
6
Морозюк
99
Гошкодеря
77
Пичкур
77
Пичкур
99
Гошкодеря
18
Павлов
34
Параскив
34
Параскив
18
Павлов
Остались в запасе
Металлург
Волынь
77
Антон Савин
ПВ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
9
Артак Дашян
АП
Главный тренер
Николай Костов
33
Павел Циркуненко
ЦЗ
29
Исса Ндое
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
16
Адриан Няга
ПП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
77
Антон Савин
ПВ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
9
Артак Дашян
АП
Остались в запасе
33
Павел Циркуненко
ЦЗ
29
Исса Ндое
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
16
Адриан Няга
ПП
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Металлург - Волынь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Помощники судьи:
Владимир Головко (Украина)
Стадион:
Металлург
Новости команд
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Металлург
Волынь
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