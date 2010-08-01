Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Металлист
Металлург - Металлист: обзор матча 01 августа 2010
Металлург
01.08.2010, воскресенье, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Металлист
31'
М. Девич
36'
К. Хавьер
76'
К. Хавьер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Металлист
Замена
С. Барилко
️️️️
К. Хавьер
Замена
И. Коротецкий
️️️️
Ч. Янков
Замена
А. Воробей
️️️️
М. Девич
ГОЛ! 0:3!
К. Хавьер
Пас отдал
М. Девич
Замена
Д. Олейник
️️️️
С. Валяев
Замена
В. Иванко
️️️️
Н. Морозюк
Желтая карточка
Н. Морозюк
Замена
Д. Андрада Тейшейра
️️️️
А. Дашян
ГОЛ! 0:2!
К. Хавьер
Желтая карточка
О. Шелаев
Желтая карточка
М. Девич
ГОЛ! 0:1!
М. Девич
Пас отдал
Фининьо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
1
Дмитрий Непогодов
ВР
4
Василий Прийма
ЛЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
9
Артак Дашян
ЛП
10
Джордже Лазич
ОП
22
Генрих Мхитарян
(К)
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
6
Николай Морозюк
ПП
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Металлист
84
Александр Романчук
ЛЗ
26
Милан Обрадович
(К)
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
13
Фининьо
ЛП
16
Денис Олейник
ЛВ
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
8
Эдмар
ПП
10
Клейтон Хавьер
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
11
Алексей Годин
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Металлист
12
Дмитрий Жданков
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
11
Сергей Барилко
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
9
Андрей Воробей
ЦФ
3-1-5-1
1
Непогодов
4
Прийма
4
Воловик
28
Мариу Сержиу
10
Лазич
9
Дашян
22
Мхитарян
16
Янков
80
Тейшейра
6
Морозюк
22
Танаса
4-1-3-1-2
3
Вильягра
26
Обрадович
4
Березовчук
84
Романчук
5
Шелаев
8
Эдмар
78
Валяев
13
Фининьо
16
Олейник
32
Девич
10
Хавьер
16
Янков
13
Коротецкий
13
Коротецкий
16
Янков
6
Морозюк
19
Иванко
19
Иванко
6
Морозюк
10
Хавьер
11
Барилко
11
Барилко
10
Хавьер
32
Девич
9
Воробей
9
Воробей
32
Девич
Остались в запасе
Металлург
Металлист
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
11
Алексей Годин
ЦП
17
Соарес
ЛВ
Главный тренер
Николай Костов
12
Дмитрий Жданков
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Остались в запасе
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
11
Алексей Годин
ЦП
17
Соарес
ЛВ
Остались в запасе
12
Дмитрий Жданков
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Металлург - Металлист
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Металлург
Металлист
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Селюк: «К Траоре в России необъективно относятся»
2016.12.16 09:54
15
Селюк: «Просить с игрока деньги за попадание в состав? Муслин способен на все»
2016.02.12 16:59
2
«Амкар» объявил о переходе Мищенко
2016.02.09 21:37
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+