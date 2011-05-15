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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Карпаты
Металлург - Карпаты: обзор матча 15 мая 2011
Металлург
15.05.2011, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
4 : 1
Завершен
Карпаты
67'
Д. Лазич
69'
Д. Лазич
71'
Р. Фернандеш
82'
В. Чечер
90+3'
И. Худобяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Карпаты
+3
ГОЛ! 4:1!
И. Худобяк
Замена
С. Гирский
️️️️
И. Ощипко
ГОЛ! 4:0!
В. Чечер
Замена
М. Джуровски
️️️️
Р. Фернандеш
Замена
Ч. Танаса
️️️️
Ф. Ади
Желтая карточка
Шина
Желтая карточка
Р. Кочиш
ГОЛ! 3:0!
Р. Фернандеш
ГОЛ! 2:0!
Д. Лазич
ГОЛ! 1:0!
Д. Лазич
Замена
А. Гурули
️️️️
С. Годвин
Желтая карточка
С. Годвин
Замена
Н. Морозюк
️️️️
Соарес
Желтая карточка
М. Сержиу
Замена
С. Зенев
️️️️
Д. Кожанов
Желтая карточка
А. Ткачук
Желтая карточка
Р. Фернандеш
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
9
Шина
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
10
Рикарду Фернандеш
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
9
Фанендо Ади
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
7
Самсон Годвин
ОП
9
Денис Кожанов
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
80
Вильям Батиста
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Металлург
6
Николай Морозюк
ЦП
30
Марио Джуровски
ЦП
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Карпаты
41
Степан Гирский
ЛЗ
9
Александр Гурули
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Бандура
4
Прийма
4
Воловик
44
Чечер
9
Шина
28
Мариу Сержиу
10
Фернандеш
10
Лазич
19
Мкртчян
17
Соарес
9
Ади
4-2-3-1
22
Тлумак
15
Петривский
44
Федецкий
20
Гомес
35
Ощипко
19
Ткачук
7
Годвин
9
Кожанов
30
Кочиш
16
Худобяк
80
Батиста
17
Соарес
6
Морозюк
6
Морозюк
17
Соарес
10
Фернандеш
30
Джуровски
30
Джуровски
10
Фернандеш
9
Ади
22
Танаса
22
Танаса
9
Ади
35
Ощипко
41
Гирский
41
Гирский
35
Ощипко
7
Годвин
9
Гурули
9
Гурули
7
Годвин
9
Кожанов
20
Зенев
20
Зенев
9
Кожанов
Остались в запасе
Металлург
Карпаты
Главный тренер
Владимир Пятенко
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Владимир Пятенко
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Металлург - Карпаты
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
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