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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Металлург
Арсенал - Металлург: обзор матча 02 октября 2010
Арсенал
02.10.2010, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Металлург
18'
А. Старгородский
75'
М. Шацких
85'
С. Миколюнас
67'
Шина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Металлург
ГОЛ! 3:1!
С. Миколюнас
Замена
С. Симоненко
️️️️
А. Старгородский
Желтая карточка
А. Савин
ГОЛ! 2:1!
М. Шацких
Желтая карточка
А. Грицай
Замена
С. Миколюнас
️️️️
С. Закарлюка
ГОЛ! 1:1!
Шина
Замена
А. Годин
️️️️
Н. Морозюк
Замена
А. Савин
️️️️
И. Коротецкий
Замена
И. Мазилу
️️️️
С. Самодин
Замена
Ч. Танаса
️️️️
В. Прийма
ГОЛ! 1:0!
А. Старгородский
18'
Желтая карточка
А. Богданов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
6
Флорин Шоава
ЦЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
11
Артем Старгородский
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Металлург
1
Дмитрий Непогодов
ВР
9
Шина
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
6
Николай Морозюк
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
9
Артак Дашян
АП
38
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
5
Витаутас Лукша
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
43
Павел Грищенко
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
77
Антон Савин
ПВ
19
Виталий Иванко
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
4-5-1
1
Рева
23
Шершун
6
Шоава
55
Матюхин
38
Ещенко
20
Закарлюка
35
Грицай
90
Богданов
16
Шацких
11
Старгородский
22
Самодин
3-2-2-2-1
1
Непогодов
13
Коротецкий
4
Воловик
4
Прийма
8
Аделейе
9
Шина
6
Морозюк
10
Лазич
9
Дашян
17
Соарес
38
Клейтон
11
Старгородский
44
Симоненко
44
Симоненко
11
Старгородский
20
Закарлюка
13
Миколюнас
13
Миколюнас
20
Закарлюка
22
Самодин
7
Мазилу
7
Мазилу
22
Самодин
13
Коротецкий
77
Савин
77
Савин
13
Коротецкий
6
Морозюк
11
Годин
11
Годин
6
Морозюк
4
Прийма
22
Танаса
22
Танаса
4
Прийма
Остались в запасе
Арсенал
Металлург
5
Витаутас Лукша
ЦП
23
Сергей Погорелый
ВР
48
Александр Данилов
ПЗ
21
Младен Бартулович
ЦФ
43
Павел Грищенко
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
99
Олег Мищенко
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
5
Витаутас Лукша
ЦП
23
Сергей Погорелый
ВР
48
Александр Данилов
ПЗ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Остались в запасе
43
Павел Грищенко
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
99
Олег Мищенко
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Арсенал - Металлург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Покидько
(Полтава)
Стадион:
имени Банникова
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