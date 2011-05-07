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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Металлург
Шахтер - Металлург: обзор матча 07 мая 2011
Шахтер
07.05.2011, суббота, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Металлург
45+2'
Л. Адриано
83'
Д. Срна
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Металлург
ГОЛ! 2:0!
Д. Срна
Желтая карточка
А. Аделейе
Замена
Д. Голайдо
️️️️
Соарес
Желтая карточка
Т. Хюбшман
Замена
М. Джуровски
️️️️
Р. Фернандеш
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Фернандиньо
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Жадсон
Замена
Эдуардо
️️️️
Д. Коста
ГОЛ! 1:0!
Л. Адриано
Пас отдал
В. Шевчук
+2
Желтая карточка
В. Прийма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ОП
5
Фернандиньо
ОП
10
Жадсон
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЛЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
(К)
ЦЗ
4
Василий Прийма
ПЗ
9
Шина
ЛП
10
Рикарду Фернандеш
ЦП
17
Соарес
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ПП
9
Фанендо Ади
ЦФ
10
Джордже Лазич
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Шахтер
35
Юрий Вирт
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Эдуардо
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
30
Марио Джуровски
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
22
Чиприан Танаса
ЦФ
19
Виталий Иванко
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Пятов
13
Шевчук
44
Ракицкий
32
Ищенко
33
Срна
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
10
Жадсон
11
Коста
10
Виллиан
4
Адриано
4-4-2
13
Бандура
4
Прийма
4
Воловик
44
Чечер
8
Аделейе
19
Мкртчян
10
Фернандеш
17
Соарес
9
Шина
10
Лазич
9
Ади
5
Фернандиньо
22
Мхитарян
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
10
Жадсон
11
Тейшейра
11
Тейшейра
10
Жадсон
11
Коста
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Коста
10
Фернандеш
30
Джуровски
30
Джуровски
10
Фернандеш
17
Соарес
84
Голайдо
84
Голайдо
17
Соарес
Остались в запасе
Шахтер
Металлург
35
Юрий Вирт
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
35
Юрий Вирт
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Остались в запасе
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Шахтер - Металлург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Донбасс-Арена
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