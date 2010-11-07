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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Мариуполь
Металлург - Мариуполь: обзор матча 07 ноября 2010
Металлург
07.11.2010, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
0 : 3
Завершен
Мариуполь
43'
А. Пуканыч
51'
К. Ярошенко (П)
60'
К. Ярошенко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Мариуполь
Замена
И. Козориз
️️️️
С. Яворский
Замена
В. Насибулин
️️️️
К. Ярошенко
Желтая карточка
И. Тищенко
Желтая карточка
Д. Андрада Тейшейра
ГОЛ с пенальти! 0:3!
К. Ярошенко
Замена
Д. Андрада Тейшейра
️️️️
Шина
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Ярошенко
Замена
М. Мгуни
️️️️
Клейтон
ГОЛ! 0:1!
А. Пуканыч
Замена
В. Прийма
️️️️
Н. Морозюк
Желтая карточка
А. Пуканыч
Желтая карточка
А. Яценко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
1
Дмитрий Непогодов
ВР
9
Шина
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
(К)
ПЗ
11
Алексей Годин
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
38
Клейтон
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
19
Игорь Тищенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
(К)
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
9
Артак Дашян
АП
19
Виталий Иванко
ЦФ
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Мариуполь
90
Сергей Семено
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
56
Иван Козориз
ЛЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
24
Константин Кравченко
ЦП
89
Владислав Насибулин
ПП
55
Георгий Габедава
ЦФ
4-3-1-2
1
Непогодов
9
Шина
8
Аделейе
4
Воловик
28
Мариу Сержиу
11
Годин
6
Морозюк
10
Лазич
18
Димитров
22
Танаса
38
Клейтон
3-2-3-1
1
Романенко
13
Яворский
51
Яценко
4
Мельник
14
Савин
5
Путивцев
19
Тищенко
27
Пуканыч
99
Ярошенко
11
Кривошеенко
6
Морозюк
4
Прийма
4
Прийма
6
Морозюк
9
Шина
80
Тейшейра
80
Тейшейра
9
Шина
38
Клейтон
27
Мгуни
27
Мгуни
38
Клейтон
13
Яворский
56
Козориз
56
Козориз
13
Яворский
99
Ярошенко
89
Насибулин
89
Насибулин
99
Ярошенко
Остались в запасе
Металлург
Мариуполь
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
9
Артак Дашян
АП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
55
Георгий Габедава
ЦФ
90
Сергей Семено
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
24
Константин Кравченко
ЦП
Главный тренер
Илья Близнюк
Остались в запасе
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
9
Артак Дашян
АП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Остались в запасе
55
Георгий Габедава
ЦФ
90
Сергей Семено
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
24
Константин Кравченко
ЦП
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Илья Близнюк
Статистика матча Металлург - Мариуполь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Годулян
(Одесса)
Стадион:
Металлург
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15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
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2021.12.15 13:58
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