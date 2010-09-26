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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Заря
Металлург - Заря: обзор матча 26 сентября 2010
Металлург
26.09.2010, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Заря
68'
Д. Лазич
40'
С. Силюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Заря
+3
Желтая карточка
Б. Шуст
Замена
А. Семененко
️️️️
Р. Фомин
Желтая карточка
Р. Фомин
Замена
С. Шевчук
️️️️
М. Билый
Замена
Е. Картушов
️️️️
С. Силюк
Желтая карточка
О. Мищенко
Замена
О. Мищенко
️️️️
А. Годин
ГОЛ! 1:1!
Д. Лазич
Желтая карточка
М. Сержиу
Замена
А. Дашян
️️️️
Клейтон
Замена
В. Иванко
️️️️
Ч. Танаса
ГОЛ! 0:1!
С. Силюк
Желтая карточка
Р. Емельянов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
1
Дмитрий Непогодов
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
6
Николай Морозюк
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
38
Клейтон
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Заря
35
Богдан Шуст
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
5
Сергей Силюк
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
9
Артак Дашян
АП
77
Антон Савин
ПВ
19
Виталий Иванко
ЦФ
Заря
13
Юрий Мартыщук
ВР
11
Егор Картушов
ЛВ
14
Парит Джихани
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
7
Артем Семененко
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
4-3-1-2
1
Непогодов
8
Аделейе
4
Воловик
4
Прийма
28
Мариу Сержиу
6
Морозюк
11
Годин
10
Лазич
17
Соарес
22
Танаса
38
Клейтон
3-2-3-2
35
Шуст
3
Микицей
2
Полянский
8
Тесак
4
Чайковский
92
Емельянов
5
Силюк
6
Каменюка
33
Билый
19
Фомин
27
Лазарович
11
Годин
99
Мищенко
99
Мищенко
11
Годин
38
Клейтон
9
Дашян
9
Дашян
38
Клейтон
22
Танаса
19
Иванко
19
Иванко
22
Танаса
5
Силюк
11
Картушов
11
Картушов
5
Силюк
33
Билый
70
Шевчук
70
Шевчук
33
Билый
19
Фомин
7
Семененко
7
Семененко
19
Фомин
Остались в запасе
Металлург
Заря
77
Антон Савин
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
Главный тренер
Николай Костов
14
Парит Джихани
ЦП
13
Юрий Мартыщук
ВР
14
Вадим Милько
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
77
Антон Савин
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
Остались в запасе
14
Парит Джихани
ЦП
13
Юрий Мартыщук
ВР
14
Вадим Милько
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Металлург - Заря
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Информация о матче
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