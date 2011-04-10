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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Металлург
Кривбасс - Металлург: обзор матча 10 апреля 2011
Кривбасс
10.04.2011, воскресенье, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Металлург
12'
А. Воронков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Металлург
Замена
И. Йеслинек
️️️️
Р. Костышин
Желтая карточка
Р. Костышин
Замена
Ч. Танаса
️️️️
Д. Голайдо
Желтая карточка
Н. Морозюк
Замена
К. Петров
️️️️
С. Рожок
Замена
Д. Голайдо
️️️️
Соарес
Замена
Н. Морозюк
️️️️
В. Иванко
Замена
М. Бабатунде
️️️️
А. Воронков
Желтая карточка
С. Рожок
ГОЛ! 1:0!
А. Воронков
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
14
Денис Васильев
ЛЗ
27
Анатолий Кицута
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
28
Дарьян Матич
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
4
Сергей Рожок
ПП
77
Александр Иващенко
ЦФ
88
Андрей Воронков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
10
Джордже Лазич
ЦП
10
Рикарду Фернандеш
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
19
Виталий Иванко
ЦФ
9
Фанендо Ади
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Кривбасс
1
Андрей Федоренко
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
30
Марио Джуровски
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
22
Чиприан Танаса
ЦФ
4-3-1-2
55
Штанько
27
Кицута
14
Васильев
22
Лисицкий
4
Сердюк
28
Матич
5
Федорчук
4
Рожок
10
Костышин
88
Воронков
77
Иващенко
4-2-2-2
13
Бандура
28
Мариу Сержиу
44
Чечер
4
Воловик
8
Аделейе
10
Лазич
10
Фернандеш
18
Димитров
17
Соарес
9
Ади
19
Иванко
4
Рожок
90
Петров
90
Петров
4
Рожок
88
Воронков
79
Бабатунде
79
Бабатунде
88
Воронков
10
Костышин
9
Йеслинек
9
Йеслинек
10
Костышин
17
Соарес
84
Голайдо
84
Голайдо
17
Соарес
19
Иванко
6
Морозюк
6
Морозюк
19
Иванко
Голайдо
22
Танаса
22
Танаса
Голайдо
Остались в запасе
Кривбасс
Металлург
1
Андрей Федоренко
ВР
20
Валерий Куценко
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
10
Дмитрий Воробьев
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
30
Марио Джуровски
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
1
Андрей Федоренко
ВР
20
Валерий Куценко
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
Остались в запасе
10
Дмитрий Воробьев
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
30
Марио Джуровски
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Кривбасс - Металлург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лисенчук
(Киев)
Стадион:
Металлург
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