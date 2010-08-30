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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Металлург
Днепр - Металлург: обзор матча 30 августа 2010
Днепр
30.08.2010, понедельник, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Металлург
66'
Е. Коноплянка
58'
Ч. Танаса
77'
М. Мгуни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Металлург
Замена
А. Дашян
️️️️
Ч. Танаса
Замена
Д. Лепа
️️️️
Е. Шахов
Замена
М. Калиниченко
️️️️
В. Федорчук
ГОЛ! 1:2!
М. Мгуни
Замена
М. Мгуни
️️️️
Д. Лазич
Замена
Н. Морозюк
️️️️
А. Годин
ГОЛ! 1:1!
Е. Коноплянка
ГОЛ! 0:1!
Ч. Танаса
Желтая карточка
Е. Коноплянка
Желтая карточка
С. Кравченко
16'
Желтая карточка
Шина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
28
Евгений Шахов
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Металлург
1
Дмитрий Непогодов
ВР
9
Шина
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
4
Антон Кравченко
ЦЗ
16
Андрей Русол
ЦЗ
9
Сергей Назаренко
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
9
Артак Дашян
АП
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
19
Виталий Иванко
ЦФ
4-3-1-2
1
Каниболоцкий
29
Денисов
3
Лобжанидзе
14
Чеберячко
5
Мандзюк
28
Шахов
5
Федорчук
14
Кравченко
22
Коноплянка
20
Гладкий
8
Гоменюк
3-2-3-1-1
1
Непогодов
8
Аделейе
4
Воловик
4
Прийма
28
Мариу Сержиу
9
Шина
22
Мхитарян
10
Лазич
11
Годин
17
Соарес
22
Танаса
5
Федорчук
25
Калиниченко
25
Калиниченко
5
Федорчук
28
Шахов
11
Лепа
11
Лепа
28
Шахов
11
Годин
6
Морозюк
6
Морозюк
11
Годин
22
Танаса
9
Дашян
9
Дашян
22
Танаса
10
Лазич
27
Мгуни
27
Мгуни
10
Лазич
Остались в запасе
Днепр
Металлург
4
Антон Кравченко
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
16
Андрей Русол
ЦЗ
9
Сергей Назаренко
ЦП
Главный тренер
Владимир Бессонов
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
4
Антон Кравченко
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
16
Андрей Русол
ЦЗ
9
Сергей Назаренко
ЦП
Остались в запасе
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Днепр - Металлург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Шандор
(Львов)
Стадион:
Днепр-Арена
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