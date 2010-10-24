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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Металлург
Карпаты - Металлург: обзор матча 24 октября 2010
Карпаты
24.10.2010, воскресенье, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Металлург
25'
Д. Кожанов
40'
С. Годвин
90+3'
А. Воловик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Металлург
+3
ГОЛ! 2:1!
А. Воловик
Желтая карточка
Ю. Габовда
+2
Замена
Ю. Габовда
️️️️
Д. Кожанов
Желтая карточка
Я. Мартынюк
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
О. Голодюк
Желтая карточка
О. Голодюк
Замена
В. Иванко
️️️️
В. Прийма
Желтая карточка
Д. Лазич
Замена
Клейтон
️️️️
А. Годин
Замена
М. Кополовец
️️️️
А. Ткачук
ГОЛ! 2:0!
С. Годвин
ГОЛ! 1:0!
Д. Кожанов
Желтая карточка
А. Годин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
6
Николай Морозюк
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Карпаты
1
Виталий Руденко
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
20
Олег Тарасенко
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
19
Юрий Габовда
ЦФ
36
Владимир Гудыма
ЦФ
Металлург
1
Дмитрий Непогодов
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
9
Артак Дашян
АП
77
Антон Савин
ПВ
38
Клейтон
ЦФ
19
Виталий Иванко
ЦФ
4-2-3-1
22
Тлумак
22
Авелар
29
Тарасенко
4
Тубич
44
Федецкий
7
Годвин
19
Ткачук
32
Голодюк
16
Худобяк
9
Кожанов
79
Кузнецов
3-2-3-1-1
10
Воробьев
4
Прийма
4
Воловик
8
Аделейе
28
Мариу Сержиу
9
Шина
6
Морозюк
11
Годин
10
Лазич
17
Соарес
22
Танаса
9
Кожанов
19
Габовда
19
Габовда
9
Кожанов
19
Ткачук
18
Кополовец
18
Кополовец
19
Ткачук
32
Голодюк
9
Мартынюк
9
Мартынюк
32
Голодюк
11
Годин
38
Клейтон
38
Клейтон
11
Годин
4
Прийма
19
Иванко
19
Иванко
4
Прийма
Остались в запасе
Карпаты
Металлург
36
Владимир Гудыма
ЦФ
1
Виталий Руденко
ВР
20
Олег Тарасенко
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
77
Антон Савин
ПВ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
9
Артак Дашян
АП
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
36
Владимир Гудыма
ЦФ
1
Виталий Руденко
ВР
20
Олег Тарасенко
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
Остались в запасе
77
Антон Савин
ПВ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
9
Артак Дашян
АП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Карпаты - Металлург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Стадион:
Украина
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